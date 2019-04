Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στον σταθμό του μετρό της Μόσχας «Νόβιε Τσεριόμουσκι» από πυροβολισμούς.

«Κοντά στην είσοδο της στάσης του μετρό «Νόβιε Τσεριόμουσκι», βρέθηκαν δύο πτώματα με τραύματα από σφαίρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και εν συνεχεία αυτοκτόνησε», μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

