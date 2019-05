Με μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας εορτάσθηκε η 74η επέτειος της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Συμμετείχαν 13.000 στρατιωτικοί ενώ παρουσιάσθηκαν 130 διαφορετικών ειδών σύγχρονα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Russia flex their military might during Victory Day parade

Russia flex their military might during Victory Day parade in Moscow's Red Square, as President Vladimir Putin watches on pic.twitter.com/SoTWqAcqQG

— @WADIBIG (@wadibig) May 9, 2019