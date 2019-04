Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε χθες 37 πολίτες που είχαν καταδικασθεί για «τρομοκρατική δράση». Συνήθως, οι εκτελέσεις στην Σαουδική Αραβία γίνονται δι΄αποκεφαλισμού, όμως το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι ένας από τους καταδικασμένους σταυρώθηκε, μεταχείριση που επιφυλάσσεται για τους δράστες πολύ σοβαρών εγκλημάτων.

Almost 39 Shia were beheaded Today in Saudia with Sheikh Mohammad Al Attiya , dean of English literature university in jidah

Non of victims were convincted under fair law and have not been subjected to Fair trial , is there any human rights ? #SaudiTerrorism #ShiaGenocide pic.twitter.com/esPnBufSFP

— Hussaini Lashkar (@HussainiLashkar) April 24, 2019