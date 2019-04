Ο πατέρας και δύο αδελφοί του υπόπτου ως εγκεφάλου των βομβιστικών επιθέσεων της ημέρας του Πάσχα των καθολικών στη Σρι Λάνκα σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή των δυνάμεων ασφαλείας στο κρησφύγετό τους πριν από δύο ημέρες, δήλωσαν σήμερα στο Ρόιτερ αστυνομικές πηγές. Στο μεταξύ, το Ισλαμικό Κράτος ισχυρίστηκε ότι τρεις μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης συγκρούστηκαν επί ώρες με την αστυνομία της Σρι Λάνκα, πριν πυροδοτήσουν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι, στην ανατολική πόλη Καλμουνάι, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το Ισλαμικό Κράτος με ανάρτηση του χθες στο προπαγανδιστικό του όργανο, το πρακτορείο Amaq, τόνισε ότι 17 αστυνομικοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Οι Ζαϊνί Χάσιμ, Ριλουάν Χάσιμ και ο πατέρας τους Μοχάμεντ Χάσιμ, οι οποίοι εικονίζονται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλούν σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των «απίστων», ήταν μεταξύ των 15 που σκοτώθηκαν σε σφοδρή μάχη με πυροβόλα όπλα που διεξήχθη προχθές, Παρασκευή, στην ανατολική ακτή, έγινε γνωστό από τέσσερις αστυνομικές πηγές.

Ο Νιγιάζ Σαρίφ, ο κουνιάδος του Ζαχράν Χάσιμ, του υπόπτου ως επικεφαλής αυτών που οργάνωσαν το κύμα των βομβιστικών επιθέσεων της Κυριακής του Πάσχα των καθολικών οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους σε εκκλησίες και ξενοδοχεία σ’ όλη τη Σρι Λάνκα, δήλωσε στο Ρόιτερ πως το βίντεο εικονίζει τους δύο αδελφούς και τον πατέρα του Ζαχράν Χάσιμ.

Τρεις από τους 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν είναι οι ίδιοι που εικονίζονται σε βίντεο χωρίς ημερομηνία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο συζητούν περί μαρτυρικού θανάτου και καλούν τους ακολούθους τους να σκοτώσουν όλους τους άπιστους, αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Νωρίς το Σάββατο, εκπρόσωπος του στρατού της Σρι Λάνκα ανέφερε ότι τα πτώματα 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους και έξι παιδιών, εντοπίστηκαν στο σημείο της σφοδρής ανταλλαγής πυρών που εξελίχθηκε στην ανατολική ακτή της χώρας, έπειτα από την αστυνομική επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις της περασμένης Κυριακής.

Η μάχη μεταξύ στρατιωτικών και ισλαμιστών μαχητών ξέσπασε την Παρασκευή το βράδυ, τοπική ώρα, μετά από την επιδρομή των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Αμπάρα Σέινθαμαρούθου κοντά στην Μπατικαλόα, μιας εκ των τοποθεσιών των πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων της Κυριακής.

Ο αρχιεπίσκοπος του Κολόμπο Μάλκομ Ραντζίτ χοροστάτησε σε ιδιωτική λειτουργία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση αφού όλες οι λειτουργίες στις εκκλησίες ματαιώθηκαν εξαιτίας των φόβων για μια επανάληψη των συντονισμένων επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε 253 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα.

