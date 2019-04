Γνωστός για την αργοπορία του στις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, αυτή τη φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφθασε μισή ώρα νωρίτερα από τον τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην πρώτη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών στο Βλαδιβοστόκ. ‘Ύστερα από συνομιλίες διάρκειας τρεισήμισι ωρών, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα στηρίζει τις προσπάθειες αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου. Ωστόσο επεσήμανε ότι οι εγγυήσεις που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της Πιονγιάνγκ δεν είναι αρκετές.

Η Ρωσία έχει ήδη ταχθεί υπέρ της άρσης των διεθνών κυρώσεων, προκαλώντας την οργή των ΗΠΑ.

Αν και δεν δόθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι προσπαθούν να ενισχύσουν τους δεσμούς που χρονολογούνται από τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης προς τον ιδρυτή της Βόρειας Κορέας, τον παππού του νυν ηγέτη, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

«Η Βόρεια Κορέα έχει ανάγκη από εγγυήσεις για την ασφάλεια και την κυριαρχία της»

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να αποκομίσει «εγγυήσεις για την ασφάλεια και την κυριαρχία της» από τη διεθνή κοινότητα σε αντάλλαγμα για αποπυρηνικοποίηση.

Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι ο σεβασμός του «διεθνούς δικαίου» και όχι «του δικαίου του ισχυρότερου» θα επιτρέψει μια επίλυση της κρίσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.

«Το πιο σημαντικό είναι να αποκαταστήσουμε την ισχύ του διεθνούς δικαίου και να επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου το διεθνές δίκαιο, και όχι πλέον το δίκαιο του ισχυρότερου, θα καθορίζει τις διεθνείς υποθέσεις», δήλωσε.

