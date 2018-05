Τα λευκά μάρμαρα του Ταζ Μαχάλ, ενός από τα πιο τουριστικά αξιοθέατα της Ινδίας, χρωματίζονται σταδιακά κίτρινα και πράσινα καθώς το μαυσωλείο του 17ου αιώνα φαίνεται ότι πέφτει και αυτό θύμα των ρύπων στην όγδοη πιο μολυσμένη πόλη του κόσμου.

Once known for its white marble, the Taj Mahal is now turning yellow because of pollution. 🇮🇳 pic.twitter.com/5itkR7N799 — FRANCE 24 English (@France24_en) May 22, 2018

Το Ταζ Μαχάλ περιβάλλεται από έναν ποταμό γεμάτο με σκουπίδια και λύματα και συχνά περικλείεται σε σκόνη και καπνό που εκλύονται από τις καπνοδόχους και τα οχήματα στην πόλη Άγκρα. Μικροσκοπικά έντομα από τον ποταμό Γιαμούνα, στον οποίο χύνονται τα αστικά λύμματα, σκαρφαλώνουν στο κτίριο και με τα περιττώματά τους λερώνουν ακόμη περισσότερο τα μάρμαρα, όπως εξήγησε ένας δικηγόρος, ειδικός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας.

Pollution is killing the Taj Mahal, and tourism in Agra: https://t.co/geevkVssWb pic.twitter.com/du4Fu7nBms — Reuters TV (@ReutersTV) May 22, 2018

Το δικαστήριο επέκρινε την κυβέρνηση επειδή δεν κάνει αρκετά για τη διαφύλαξη του μνημείου. Το Ταζ Μαχάλ χτίστηκε από τον αυτοκράτορα των Μογγόλων Σαχ Τζαχάν ως μαυσωλείο για την αγαπημένη σύζυγό του, τη Μουμτάζ Μαχάλ.

«Αν οι Ινδοί επιστήμονες (και οι συντηρητές) δεν μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με ξένους ειδικούς ή συντηρητές, εκείνους που μπορούν να έρθουν και θα χαρούν να βοηθήσουν», εξήγησε ο δικηγόρος Μ.Σ. Μέχτα, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και τρεις δεκαετίες για να σώσει το μνημείο από τη ρύπανση.

India’s white-marble Taj Mahal, one of the seven Wonders of the World, is turning yellow and green https://t.co/ZubSffdVxo pic.twitter.com/hADNBUMNM2 — Reuters Top News (@Reuters) May 22, 2018



Οι συντηρητές χρησιμοποιούν ένα είδος πηλού για να καθαρίσουν τα μάρμαρα. Το υλικό αυτό απομακρύνει τους ρύπους από την επιφάνεια και κατόπιν μπορεί να ξεπλυθεί με νερό.

Οι ακτιβιστές ανησυχούν επίσης ότι η υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντα στην Άγκρα μπορεί να αποδυναμώσει τα ξύλινα θεμέλια του κτίσματος. Ανησυχία προκαλούν επίσης οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι και η συνεχιζόμενη οικοδόμηση γύρω από το μνημείο.

Στην πίσω πλευρά του μαυσωλείου, πλαστικές σακούλες και σκουπίδια συσσωρεύονται στην όχθη του ποταμού, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο καπνός που υψώνεται από μια καμινάδα. Έξω από το συγκρότημα, μια ομάδα ανθρώπων έχει συγκεντρωθεί κοντά σε μια νεκρική πυρά.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters

