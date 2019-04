Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν κατέρρευσαν δύο κτήρια σε μια φαβέλα, στα δυτικά προάστια του Ρίο ντε Τζανέιρο που έχουν πληγεί σφοδρά από τις καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών.

Τα δύο τετραώροφα κτήρια βρίσκονταν στη συνοικία Ιτανιάνγκα, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ρίο. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία που συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Two dead and 15 missing after two buildings collapse in Rio de Janeiro https://t.co/2QRfSEphnj pic.twitter.com/x6FTAKjKqq

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) April 12, 2019