Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 40 αγνοούνται στο νησί Σοκότρα της Υεμένης μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μεκούνου ο οποίος κατευθύνεται πλέον προς τις νότιες ακτές της αραβικής χερσονήσου.

Οι τέσσερις από τους νεκρούς είναι από την Υεμένη και ο πέμπτος Ινδός, σύμφωνα με κατοίκους και νοσοκομειακές πηγές. Μεταξύ των αγνοούμενων υπάρχουν επίσης Ινδοί και Σουδανοί υπήκοοι.

Οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησάκι που βρίσκεται ανάμεσα στη νότια Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής και είναι γνωστό για τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα του. Ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, ο πρόεδρος της οποίας, Άμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι, ζει αυτοεξόριστος στη Σαουδική Αραβία.

This is little boy try to save his little goat from #Socotra hurricane Plase save #Socotra #Makano hurrican#Yemen pic.twitter.com/eOWF8n5B13 — Nuha Alziyadi (@AlziyadiNuha) May 24, 2018

🌀Cyclone #Mekunu approaching the southern coast of #Oman, bringing very #heavyrain rain#CycloneMekunu 🌪️will approach Dhofar and Al Wusta coasts today and tomorrow. very heavy thundershowers with strong gale winds to lash the #Dhofar and Al Wusta coasts pic.twitter.com/8L2QnfgLad — CHENNAI WEATHER 1 (@CHENNAIWEATHER1) May 24, 2018

Από τη σφοδρή κακοκαιρία πολλά χωριά πλημμύρισαν και βάρκες βυθίστηκαν. Έχουν επίσης διακοπεί οι επικοινωνίες σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Motorists have been urged not to venture out, unless necessary, as various parts of Salalah are now flooded, especially the low lying areas Video from Abu Faisal al Rawas @WeatherOmanya #cyclonemekunu #salalah #OmanObserver #Oman More weather updates at https://t.co/pu43otYksz pic.twitter.com/FjOoInXEmu — Oman Observer (@OmanObserver) May 25, 2018

Οι αρχές του Ομάν εκτιμούν ότι ο κυκλώνας θα περάσει απόψε το βράδυ από την πόλη Σαλάχα και για τον λόγο αυτό έκλεισαν το τοπικό αεροδρόμιο. Η περιοχή πλήττεται από καταρρακτώδη βροχή και ισχυρούς ανέμους.

Ο Μεκούνου αναμένεται ότι θα αποδυναμωθεί σε τροπική καταιγίδα και θα πλήξει το Σάββατο της νοτιοανατολικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Η Υεμένη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Από τον πόλεμο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι και 3 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη οι κάτοικοι βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters

