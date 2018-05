Ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος (World Hellenic Biomedical Association) και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (Hellenic Heart Failure Research Society) συνδιοργανώνουν στην Ελλάδα ένα πρωτοπόρο Διεθνές Συμπόσιο Πειραματικής και Κλινικής Καρδιολογίας, την 1η Ολυμπιάδα Καρδιολογίας ( 1st Olympiad in Cardiovascular Medicine – International Symposium on Experimental and Clinical Cardiology). Το τριήμερο συνέδριο πραγματοποιείται στις 17-19 Μαΐου 2018 σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

Περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα τριών ηπείρων και της Ελλάδας συμμετέχουν στο Συνέδριο και αναλύουν τα νεότερα δεδομένα στην Έρευνα, την Πειραματική και Κλινική Καρδιολογία.

Το πρωί της Παρασκευής οι πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής και ομιλητές της επιστημονικής ενότητας «How Cardiovascular Medicine will be practiced in 2030» παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, όπου περιέγραψαν συνοπτικά τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις που αλλάζουν τον τρόπο πρόληψης και θεραπείας των καρδιολογικών νόσων, οι οποίες σήμερα αποτελούν τη Νο. 1 αιτία θνησιμότητας.

Σχετικά με τον Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοϊατρικό Σύλλογο

Ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 στο Λονδίνο με στόχο την επικοινωνιακή και επιχειρησιακή διασύνδεση ομογενειακών ελληνικών ιατρικών και βιοεπιστημονικών συλλόγων χωρών του εξωτερικού. Με τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας στην Ευρώπη συμφωνήθηκε η μεταφορά της έδρας του στις ΗΠΑ με στόχο την παγίωση της οικουμενικότητας της παρουσίας και του χαρακτήρα των δράσεών του. Στα 25 χρόνια ιστορίας του ο WHBA έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερους από 3.500 Έλληνες ιατρούς και βιοεπιστήμονες σε 30 χώρες των 5 ηπείρων του πλανήτη.

Στην 25ετή και πλέον ιστορία του ο WHBA, με έδρα πλέον τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, έχει οργανώσει 15 Παγκόσμια Ιατρικά και Βιοεπιστημονικά Συνέδρια σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και 7 Διεθνή Θερινά Σχολεία. Επιπλέον έχει οργανώσει, μικρότερης διάρκειας, επιστημονικά συμπόσια μερικά εκ των οποίων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς διεθνούς εμβέλειας, όπως η Βασιλική Ακαδημία Ιατρικής της Μεγάλης Βρετανίας, η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.

Π.Π.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ολυμπιάδας Καρδιολογίας στη διεύθυνση:

http://www.whba1990.org/uploads/4/0/1/1/4011882/program_apr_12.pdf

