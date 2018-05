Στις 16 Μαΐου 2018 πραγματοποιείται το 15ο Συνέδριο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου (World Hellenic Biomedical Association) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ιατρικών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα). Το Συνέδριο έχει ως θέμα «Clinical Research: An Underdeveloped Component of Biomedical Research in Greece» (Κλινική Έρευνα: Ένας Ανεπαρκώς Ανεπτυγμένος Τομέας της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ελλάδα). Διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, καθηγητές και στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας Ελλάδας και εξωτερικού, συγκεντρώνονται με στόχο να αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αναπτυχθεί περεταίρω η κλινική έρευνα στην Ελλάδα με βάση τους υπάρχοντες πόρους και την εξειδικευμένη γνώση των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και της φαρμακοβιομηχανίας της χώρας και να αποτελέσει μία από τις δυνάμεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται ως δορυφορικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου του οργανισμού. Το 7o ετήσιο Θερινό Σχολείο Ιατρικής, Βιοεπιστημονικής Έρευνας και Διαχείρισης, του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου (World Hellenic Biomedical Association – WHBA) θα πραγματοποιηθεί στις 18-25 Μαΐου στο Νέο Οίτυλο Μάνης στη Λακωνία. Συμμετέχουν 47 φοιτητές ιατρικής και βιοεπιστημών, ειδικευόμενων ιατρών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα, ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία και την Ινδία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις καρδιαγγειακές νόσους, τον καρκίνο, τις νευροεπιστήμες, τη γενετική και τις νέες τεχνολογίες.

Στην 25ετή και πλέον ιστορία του ο WHBA με έδρα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, έχει οργανώσει 15 Παγκόσμια Ιατρικά και Βιοεπιστημονικά Συνέδρια σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και 7 Θερινά Σχολεία. Επιπλέον έχει οργανώσει, μικρότερης διάρκειας, επιστημονικά συμπόσια μερικά εκ των οποίων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς διεθνούς εμβέλειας, όπως η Βασιλική Ακαδημία Ιατρικής της Μεγάλης Βρετανίας, η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.

Σχετικά με τον Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοϊατρικό Σύλλογο:

Ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 στο Λονδίνο με στόχο την επικοινωνιακή και επιχειρησιακή διασύνδεση ομογενειακών ελληνικών ιατρικών και βιοεπιστημονικών συλλόγων χωρών του εξωτερικού. Με τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας στην Ευρώπη συμφωνήθηκε η μεταφορά της έδρας του στις ΗΠΑ με στόχο την παγίωση της οικουμενικότητας της παρουσίας και του χαρακτήρα των δράσεών του. Στα 25 χρόνια ιστορίας του ο WHBA έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερους από 3.500 Έλληνες ιατρούς και βιοεπιστήμονες σε 30 χώρες των 5 ηπείρων του πλανήτη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου : http://www.whba1990.org/uploads/4/0/1/1/4011882/15th_whba_congress_program_may.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες: www.whba1990.org

