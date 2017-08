Για τον Παλαιστίνιο ψαρά Τζιχάντ αλ-Σολτάν, η ψαριά του επιφύλασσε μια έκπληξη – ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι που βρέθηκε στα δίχτυα του κοντά σε μια παραλία της Γάζας.

Το μπουκάλι ταξίδεψε στη Μεσόγειο για περίπου 800 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, όπου ρίχθηκε στο νερό από ένα ζευγάρι Βρετανών οι οποίοι έκαναν διακοπές στο ελληνικό νησί τον Ιούλιο.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διακοπές στη Ρόδο και θα θέλουμε να μάθουμε πόσο μακριά έφθασε αυτό το μπουκάλι, ακόμα κι αν είναι απλά η διπλανή παραλία», ανέφερε το μήνυμα που περιείχε το μπουκάλι και που έφερε τις υπογραφές «Ζακ και Μπεθ». Απαντώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφερόταν στο μήνυμα, ο Σολτάν ανακάλυψε ότι πρόκειται για την Μπέθανι Ράιτ, φοιτήτρια, και τον φίλο της Ζάκ Μάρινερ.

a message in a bottle reached the shores of Gaza this week! And the story gets better from there. An @NPR exclusive: https://t.co/Y0FzKVD5JM pic.twitter.com/dk7wd5PSEL

— Daniel Estrin (@DanielEstrin) August 19, 2017