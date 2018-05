To Pint of Science έρχεται στην Ελλάδα και η επιστήμη βγαίνει στα μπαρ από τις 14 έως και τις 16 Μαΐου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο η επιστήμη να γίνει πιο προσιτή στο ευρύ κοινό υποστηρίζει κα. Υβόννη Παπαστελάτου μέλος της ομάδας διοργάνωσης του Pint of Science, μιλώντας στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.

Περισσότεροι από 50 καταξιωμένοι επιστήμονες, ερευνητές και πρωτοπόροι θα μοιραστούν με προσιτό τρόπο και θα συζητήσουν με το κοινό τη δουλειά τους, νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και συναρπαστικές ιδέες, στις «επιστημονικές μπάρες» που θα φιλοξενηθούν στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ομιλίες καλύπτουν 6 θεματικές, από πυρηνική φυσική, ιατρική, τεχνολογία, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, μέχρι και τέχνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη με το μόνο κόστος που θα επιβαρύνει τον επισκέπτη είναι η αξία του ποτού του. Οι ώρες των παρουσιάσεων είναι από τις 19.00 έως τις 23.00. Τo Pint of Science έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το και διεξάγεται ταυτόχρονα σε 21 χώρες και σε 300 πόλεις.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

