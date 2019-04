Την οργισμένη αντίδραση του Κώστα Γαβρά προκάλεσαν αναφορές ότι η νέα ταινία του, που βασίζεται στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη για την περίοδο της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, πριμοδοτείται από την κυβέρνηση με 629.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το ποσοστό επί του κόστους παραγωγής, όπως προβλέπεται από τον νέο νόμο για τις ταινίες που γυρίζονται στη χώρα μας.

«Κάνω ταινίες εδώ και πενήντα χρόνια. Ποτέ δεν γράφτηκε ότι χρηματοδοτήθηκα από μια κυβέρνηση για να προωθήσω την πολιτική της ή τα σχέδια της. Συνέβη αυτό στην Ελλάδα όπου ήρθα να γυρίσω ταινία για πρώτη φορά. Ένα μέρος του Τύπου της χώρας από την οποία κατάγομαι με προσβάλλει με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Κώστας Γαβράς, αντιδρώντας στον θόρυβο που έγινε ότι πήρε χρήματα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να γυρίσει προπαγανδιστική ταινία.

Ο Κώστας Γαβράς αποφάσισε να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη «Ενήλικοι στο δωμάτιο» (2017), σχετικά με τις εμπειρίες του από τις διαπραγματεύσεις που είχε ως υπουργός Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ταινία του, μια γαλλοελληνική παραγωγή, όταν ολοκληρωθεί θα πάρει επιστροφή 630.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 35% των επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής τους στη χώρα μας. Δεν πρόκειται για χαριστική επιχορήγηση, αφού το ίδιο ποσοστό επί του κόστους παραγωγής δικαιούται, βάσει του νέου fast track προγράμματος χρηματοδότησης που θέσπισε η κυβέρνηση με το νόμο 4487 του 2017, οποιαδήποτε ταινία που γυρίζεται στη χώρα μας καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στόχος του εν λόγω νόμου είναι να προσελκύσει ξένες παραγωγές στην Ελλάδα, οι οποίες θα ρίξουν χρήματα στην αγορά ανοίγοντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Η ανταπόκριση είναι αξιοπρόσεκτη, αφού στο πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου, έχουν αιτηθεί το 35% επί των δαπανών τους 38 ταινίες, 20 ξένες και 18 ελληνικές.

Η ταινία «Εchoes of the past» του Νικόλα Δημητρόπουλου θα πάρει πίσω 521.000 ευρώ, η δε ιταλοαμερικανική ταινία «Born to be Murdered» του Φερντινάντο Τσίτο θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

