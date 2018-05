Προχωρά το πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης πληθυσμών Ρομά, με στόχο την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωσή τους, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό στο πλαίσιο της 15ης ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (Ad Hoc Committee of Experts on Roma and Travelers Issues, CAHROM) του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Παράλληλα, από κοινού συνεδρίασαν οι Επιτροπές Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα την «Εκπαιδευτική και προνοιακή πολιτική για τους Ρομά». Όπως γνωστοποίησε η κα Φωτίου, η Ελλάδα θα προτείνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης να απαγορεύονται οι γάμοι ανήλικων παιδιών.

Μεταστέγαση 70 καταυλισμών

«Για πρώτη φορά, έγινε καταγραφή των 375 οικισμών-καταυλισμών Ρομά. Πρόκειται για πολεοδομική καταγραφή, καταγραφή των υγειονομικών συνθηκών από το υπουργείο Υγείας, καθώς και καταγραφή των σχολείων σε αυτούς τους καταυλισμούς. Περάσαμε έναν νόμο και κατατάξαμε τους 375 καταυλισμούς σε τρεις κατηγορίες» σημείωσε η κα Φωτίου, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν καταυλισμοί οι οποίοι δεν τιμούν ούτε την Ελλάδα ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους οποίους οι Ρομά ζουν σε εξαθλίωση.

«Προχωράμε σε μία προσωρινή μεταστέγαση γι’ αυτούς τους 70 καταυλισμούς. Οι δήμοι παραχωρούν δική τους έκταση και εμείς φτιάχνουμε κατοικίες για προσωρινή μετεγκατάσταση, μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα στην κοινότητα και να απολαμβάνουν του επιδόματος ενοικίου» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη 15η ολομέλεια της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών.

Όπως εξήγησε, αυτό που παρατηρείται είναι ότι, ενώ επιδοτείται το ενοίκιο, δεν υπάρχουν Έλληνες μη Ρομά που να νοικιάζουν σε Ρομά.

«Ήδη ξεκινήσαμε» υπογράμμισε η υπουργός σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την Άμφισσα και την Κατερίνη. Διευκρίνισε δε ότι θα γίνει παρέμβαση σε 29 καταυλισμούς εντός του 2018. «Έχουμε τα σχέδια, τις προκηρύξεις και έχουν γίνει οι συνεννοήσεις με τους δήμους» είπε.

Παράλληλα, η κα Φωτίου δήλωσε ότι κοντά στα σχολεία δημιουργούνται τα Πολυκέντρα. Σύμφωνα με την κα Φωτίου, στις εγκαταστάσεις αυτές υπάρχουν πλυντήρια, ντουζ, καινούργια ρούχα, ενώ υπάρχουν αίθουσες όπου μπορούν τα παιδιά και οι νέοι Ρομά να βοηθιούνται στα μαθήματά τους, να εξοικειώνονται με την τεχνολογία, και οι νέες γυναίκες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Επίσης, υπάρχει πτέρυγα με υγειονομικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, η κα Φωτίου ανέλυσε τις πολιτικές αλληλεγγύης και πρόνοιας που απευθύνονται και στους πληθυσμούς Ρομά, και αναφέρθηκε στη δημιουργία 240 Κέντρων Κοινότητας.

«Οι Έλληνες Ρομά θα ξαναβρούν τη θέση που πρέπει να έχουν στην ελληνική κοινωνία και την εργασία. Εκπαίδευση και εργασία για όλους, χωρίς αποκλεισμούς» συνόψισε η κα Φωτίου, κλείνοντας την ομιλία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

