Τα αισθήματα βαθιάς θλίψης και ειλικρινούς αλληλεγγύης για την καταστροφική πυρκαγιά στο Ναό της Παναγίας των Παρισίων μετέφερε στον Γάλλο Πρόεδρο με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς

«Η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων μας θλίβει βαθιά. Δεν αποτελεί μόνο εθνική καταστροφή για τη Γαλλία, αλλά και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Εμανουέλ Μακρόν, είμαστε στο πλευρό σας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Οι εικόνες της Παναγίας των Παρισίων στις φλόγες είναι απολύτως αποκαρδιωτικό να τις βλέπεις. Η Παναγία των Παρισίων είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό αξιοθέατο του Παρισιού, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Όλες μας οι σκέψεις και οι προσευχές είναι απόψε με τον Γαλλικό λαό», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter στα αγγλικά ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων.

The images of #NotreDame in flames are absolutely heartbreaking to watch. Notre-Dame is a historical and religious landmark of Paris, of France and of Europe. All our thoughts and prayers are with the French people tonight.

