«Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, το μέλλον ανήκει σε όλους μας» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, από το Σούνιο, αναφερόμενος στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά το τέλος της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών, οκτώ χωρών του Βίσεγκραντ και των Βαλκανίων. Όπως σημείωσε μόλις επιτευχθεί συμφωνία και υπάρξει η νομική επικύρωση της, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ. Σημειώνεται ότι ο κ. Κοτζιάς θα συναντηθεί στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Νικόλα Ντιμιτρόφ, παρουσία του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μάθιου Νίμιτς.

The best way to conclude the Visegrad-4 plus Balkan-4 plus Ministerial Mtg #V4B4 – FM @NikosKotzias w/counterparts visiting the Archaeological Site of Sounio / Ολοκλήρωση εργασιών Υπουργικής Συνάντησης #V4B4 – Ο ΥΠΕΞ @NikosKotzias με ομολόγους του στον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου pic.twitter.com/0wN3qilr9V — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 11, 2018

I hope our negotiations with #fYROM will prove that we have indeed left the past behind us. The future belongs to us all -FM @NikosKotzias at #V4B4 Min. Mtg https://t.co/3CKQlRZnPF — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 11, 2018

Επεσήμανε ότι υπάρχει η θέληση για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και για την επίλυση του θέματος και από τις δύο πλευρές.

We have a chance to solve the #fYROM name issue – a solution will better our citizens’ daily lives and will contribute to our region’s stability -FM @NikosKotzias at #V4B4 Min. Mtg https://t.co/9wCZyYUVky — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 11, 2018

«Από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε και θα υπάρξει η νομική επικύρωση αυτής της συμφωνίας, ο δρόμος για να ανοίξει η διαπραγμάτευση με την ΕΕ είναι ανοικτός» διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ερωτηθείς σχετικά και ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Νικόλα Ντιμιτρόφ και τον Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα.

Μετά τη διαπραγμάτευση στη Θεσσαλονίκη, «αύριο στις 10.30 θα κάνουμε τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων» σημείωσε ο κ. Κοτζιάς και κατέστησε σαφές πως «εφόσον το θελήσουμε πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας και οι δύο πλευρές, θα τελειώσουμε με ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα έπρεπε να εκκρεμεί».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ανέφερε πως με τον ομόλογό του από την ΠΓΔΜ, Νικόλα Ντιμιτρόφ, «έχουμε κληθεί να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν δημιουργήσαμε, ούτε εκείνος, ούτε εγώ, ούτε οι σημερινές μας κυβερνήσεις ευθύνονται». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως «έχουμε μια ευθύνη απέναντι στην περιοχή να λύσουμε το πρόβλημα«, διευρύνοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα των δύο χωρών και της περιοχής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε αισιόδοξος για μια δίκαιη, στη βάση του διεθνούς νόμου, συμφωνία με την Αλβανία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Είμαι αισιόδοξος για μια δίκαιη, στη βάση του διεθνούς νόμου, συμφωνία με την Αλβανία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών -ΥΠΕΞ @NikosKotzias, #V4B4 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 11, 2018

Μαζί με τη διεύρυνση οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και τις σχέσεις που θα πρέπει να έχει η ΕΕ με τον περίγυρό της συνολικά, καθώς και την ανάγκη να ενσωματωθούν τα υποψήφια και τα συνδεδεμένα κράτη της ΕΕ με τη γενικότερη πολιτική συζήτησή τους. Θέματα που, όπως σημείωσε, συνδέονται με τη μελλοντική πορεία της ΕΕ και στην ευρύτερη δική μας περιοχή και την Α. Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι στις 21-22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη Διάσκεψη της Ρόδου για την αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Σταθερότητας στην Α. Μεσόγειο, η οποία ξεκίνησε με τη συμμετοχή 11 κρατών και σήμερα οι συμμετέχοντες έχουν φθάσει τους 24 μαζί με τις Αραβικές Ενώσεις.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτές τις πρωτοβουλίας που παίρνει η χώρας μας» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εκφράζοντας τη μεγάλη ικανοποίησή του για την παρούσα πρωτοβουλία που συνδιοργανώθηκε με τον Ούγγρο ομόλογό του. «Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία της ΒΑ και ΝΑ ΕΕ γιατί είναι ανάγκη να συζητάμε, να υπερασπιζόμαστε θέσεις για να μην εγκαταλείπουμε τις τύχες του μέλλοντος της Ευρώπης, μόνο στη σκέψη ή τις πρωτοβουλίες της μίας ή άλλης μεγάλης χώρας ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας τη σημασία που έχει «η δική μας σκέψη, σοφία και κοινή βούληση για μία πιο δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη ΕΕ»

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αξία του διαλόγου: «Πρέπει να συζητάμε και τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας» είπε. Ερωτηθείς είπε ότι η επόμενη συνάντηση των 15 αναμένεται τον προσεχή Οκτώβριο σε χώρα του Βίσεγκραντ. Ως προς τη θεματολογία, είπε ότι αυτή θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα μετά από τις γραπτές προτάσεις που θα κατατεθούν από τις συμμετέχουσες χώρες.

Ένα από τα θέματα, κατά πάσα πιθανότητα, όπως ανέφερε ο Ν. Κοτζιάς θα είναι το μεταναστευτικό, το ζήτημα της συνδεσιμότητας και γενικά η ανάγκη να ανοίξει ένας δημοκρατικός διάλογος στην ΕΕ για την συνολική πορεία της στο μέλλον και όχι αποσπασματικά χωρίς κριτήρια κάτω από την πίεση των γεγονότων.

Ντιμιτρόφ: Παράθυρο αισιοδοξίας για την τελική έκβαση του ονοματολογικού

Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου αλλά κυρίως την αισιοδοξία του για την πορεία των διαβουλεύσεων για το ονοματολογικό, εξέφρασε και ο ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ Νικόλα Ντιμιτρόφ.

Χαριτολογώντας για την ξενάγηση που θα ακολουθούσε στον Ναό του Ποσειδώνα, ο κος Ντιμιτρόφ ευχήθηκε οι θεοί να είναι μαζί μας, κυρίως όμως το Σάββατο οπότε είναι η τριμερής για το ονοματολογικό.

«Βρισκόμαστε σε μία πολύ ευαίσθητη φάση, κατ ουσίαν αντιμετωπίζουμε μία από τις τελευταίες εναπομείνασες διαφορές και διερευνούμε τον τρόπο που θα καλυφθούν οι ανάγκες αμφοτέρων των πλευρών. Θεωρώ πως έχουμε ενώπιόν μας μία μεγάλη ευκαιρία».

«Φρονώ πως κατά μέγα μέρος μας εμπνέει η Ημέρα της Ευρώπης, και Διακήρυξη Σούμαν. Εγώ πιστεύω πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη διακήρυξη για να επιλύσουμε τις διαφορές μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο για το μέλλον και για το τι πραγματικά έχει σημασία σήμερα», επεσήμανε ο ίδιος.

«Έχουμε πλέον την δυνατότητα να κλειδώσουμε αυτή τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί, είμαστε μία μικρή χώρα, αλλά είμαστε γείτονες, εμείς τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα» είπε.

Στην ερώτηση για το εάν θεωρεί ότι αυτά είναι τα τελευταία βήματα της λύσης, ή ότι είναι η αρχή του τέλους, ο κ. Ντιμιτρόφ απάντησε: «Καταφέραμε μέσα σε 11 μήνες να έλθουμε πολύ κοντά σε προσωπικό επίπεδο και εάν μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σημαντική πρόοδο σε λιγότερο από 11 μήνες, εάν όχι σε 11 εβδομάδες, θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση και μάλιστα θα αναρωτιόμαστε πως και διατηρήθηκε αυτό το πρόβλημα τόσον καιρό. Συνεπώς πιστεύω πως οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε χώρες δεν διαφέρουν και πολύ από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Κι εάν οι άνθρωποι καταφέρνουν να είναι φίλοι χωρίς πολλά προβλήματα, τότε και οι χώρες μπορούν να το καταφέρουν επίσης. Είδαμε τις προάλλες τις δύο Κορέες να κάνουν πρόοδο. Εάν αυτές μπορούν να το καταφέρουν, τότε κι εμείς που μοιραζόμαστε τόσα πολλά όσον αφορά τη νοοτροπία, την κουλτούρα, είμαστε γείτονες, ζούμε σ’ αυτόν τον αιώνα, είμαστε δύο ευρωπαϊκές χώρες, τότε μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε το ίδιο και μάλιστα καλύτερα».

Σιγιάρτο: Δεν θα δεχθούμε καμμία υποχρεωτική ποσόστωση μεταναστών

Εκπροσωπώντας και τις άλλες χώρες της ομάδας Βίσεγκραντ στη συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο ζήτησε την επιτάχυνσή της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, αναφέροντας ότι όλα τα κεφάλαια πρέπει να ανοίξουν φέτος και διεμήνυσε ότι «όσοι περισσότεροι, τόσο πιο ισχυροί είμαστε. «Αν δεν μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων το ταχύτερο δυνατόν στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αυτό θα προκαλέσει επιδείνωση στην οικονομία και στην ασφάλεια της Ευρώπης» υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατήρησε πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιστορικές εντάσεις εντός της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και ότι ο καλύτερος τρόπος να τις αντιμετωπίσουν είναι η ευρωπαϊκή και η ατλαντική ενοποίηση. Το ερώτημα είναι, αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα μεγάλα κράτη-μέλη έχουν τη θέληση να το κάνουν, σημείωσε ο κ. Σιγιάρτο.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ζήτημα, ο Ούγγρος υπουργός των Εξωτερικών, είπε ότι «δεν θα δεχθούμε καμμία υποχρεωτική ποσόστωση μεταναστών, γιατί αυτό αντιβαίνει στη θέληση των πολιτών και τα ζητήματα ασφαλείας της Ευρώπης». Συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση αλλά να τη σταματήσουμε, και τη συνέδεσε με το ζήτημα ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σχετική είδηση:«Στο κέντρο της Ευρώπης ο πολίτης»-Το μήνυμα Κοτζιά στη σύνοδο V4B4 (video)

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: