Το φυσικό ομοίωμα μιας νέας μεγάλης σεληνιακής ακάτου, της Blue Moon, με την οποία σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το τέλος του 2024 παρουσίασε σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, στις ΗΠΑ, ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος, «ανταγωνιστής» του πολυεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, ο οποίος καταστρώνει επίσης σχέδια, οραματιζόμενος το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα.

Η NASA (Αμερικάνικη Διαστημική Υπηρεσία) και ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μοιράζονται τον ίδιο φιλόδοξο στόχο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό πώς αυτός θα επιτευχθεί και με ποιο σκάφος θα ταξιδέψουν και πάλι άνθρωποι στο φεγγάρι. Ως εκ τούτου, η Blue Origin του Μπέζος – ο οποίος θεωρείται σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο- θα μπορούσε να είναι ο βασικός εταίρος σε αυτήν την προσπάθεια της βαθύτερης εξερεύνησης του διαστήματος. Εντούτοις, και άλλοι «ανταγωνιστές» -όπως η Lockheed Martin, η οποία τον προηγούμενο μήνα επίσης αποκάλυψε ότι έχει σχέδια για μια νέα σεληνιακή άκατο- θα μπορούσαν να προστεθούν στη «λίστα» με τις εταιρίες που οραματίζονται το μέλλον της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη.

«Είναι καιρός να επιστρέψουμε στη Σελήνη και αυτή τη φορά να μείνουμε», δήλωσε ο Αμερικανός επιχειρηματίας, Τζεφ Μπέζος, δημιουργός της Amazon και της Blue Origin, που ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα απασχολεί 2.600 εργαζόμενους. Η νέα επανδρωμένη άκατος προσελήνωσης, με την ονομασία Blue Moon, είναι δημιούργημα- αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με σκοπό να βοηθήσει στις προσπάθειες των ανθρώπων να επιτύχουν μια μονιμότερη παρουσία στη Σελήνη μελλοντικά.

Η επαναχρησιμοποιούμενη Blue Moon (με ύψος διώροφου κτηρίου), εκτός από τους αστροναύτες, θα μπορεί να μεταφέρει στο εσωτερικό της τέσσερα μικρά ρομποτικά ρόβερ, ενώ θα θέτει σε τροχιά σεληνιακούς δορυφόρους. Η εξοπλισμένη άκατος θα τροφοδοτείται με υδρογόνο και θα είναι ικανή να μεταφέρει φορτίο έως 6,5 τόνων. Η «Μπλε Σελήνη» αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω σε ένα πύραυλο New Glenn της Blue Origin, ο οποίος βρίσκεται υπό ανάπτυξη και προβλέπεται να είναι έτοιμος το 2021. Όπως είναι φυσικό, πριν από την πρώτη επανδρωμένη πτήση, η άκατος θα δοκιμασθεί σε μη επανδρωμένη αποστολή. Παράλληλα με τον πύραυλο New Glenn, ο Τζεφ μπέζος αναπτύσσει έναν μικρότερο πύραυλο, τον New Sheppard, για την πραγματοποίηση μικρών υποτροχιακών ταξιδιών διαστημικού τουρισμού, τα οποία προβλέπεται να ξεκινήσουν εφέτος.

Ανάμεσα στα σχέδια του Μπέζος, αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων της Σελήνης προς όφελος του ανθρώπου, είναι και το όραμά του για άντληση νερού από τα αποθέματα πάγου στο φεγγάρι, καθώς και την παραγωγή ηλιακής ενέργειας πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια.

Σύμφωνα με το BBC, το πρακτορείο Reuters και το New Scientist, ο ιδρυτής της Blue Origin παρουσίασε στην Ουάσιγκτον το μεγαλύτερο όραμά του για η μεταφορά εκατομμυρίων ανθρώπων και παραγωγικών δραστηριοτήτων στο διάστημα, με σκοπό τη δημιουργία διαστημικών αποικιών στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της Space-x Ίλον Μασκ εργάζεται κατά προτεραιότητά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποστολών στον Άρη, ενώ έχει δώσει την υπόσχεση πως σε λίγα χρόνια θα έχει καταφέρει, μέσω της εταιρείας του, να στείλει ανθρώπους στον Κόκκινο Πλανήτη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ BBC/ New Scientist

Φωτογραφίες: AP /Patrick Semansky

