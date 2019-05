Σταματήστε τις χρηματοδοτήσεις που καταστρέφουν τη φύση: εκατοντάδες προσωπικότητες όπως η Τζέιν Γκούντολ, κορυφαία μεταξύ των επιστημόνων που μελετούν τα πρωτεύοντα θηλαστικά, και ο πρώην υπουργός της Γαλλίας Νικολά Ιλό, απηύθυναν σήμερα μια «Έκκληση για τη φύση» ζητώντας από τις κυβερνήσεις να δράσουν ανταποκρινόμενες στην ανησυχητική έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον ΟΗΕ.

Αυτή η ανοικτή επιστολή με την ονομασία #Call4nature, η οποία συντάχθηκε με πρωτοβολία της MKO Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), ζητεί επίσης από τους «ηγέτες του κόσμου» να «βάλουν ένα τέλος στην καταστροφή των δασών και την υποβάθμιση των εδαφών», να «προστατεύουν τα γλυκά νερά μας, τους ωκεανούς μας και τη θαλάσσια ζωή μας, ιδιαίτερα από τα πλαστικά», να «ενθαρρύνουν τη μετάβαση προς βιώσιμες αγροτικές πρακτικές» και να «θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία του Παρισιού για να ανακόψουν την κλιματική απορρύθμιση».

