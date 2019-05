«Θα σταματήσω να κάνω απεργία όταν οι ηγέτες του κόσμου απαντήσουν στο αίτημά μου», δηλώνει η Αλεξάντρια Βιλασενιόρ (Alexandria Villaseñor). Η 13χρονη Βιλασενιόρ κάνει σχεδόν 20 εβδομάδες απεργία κάθε Παρασκευή κι αντί να πηγαίνει στο σχολείο, διαμαρτύρεται έξω από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κάθεται σε ένα παγκάκι, σχεδόν πάντα μόνη της, μέσα στο κρύο και τη βροχή κρατώντας δύο πανώ όπου αναγράφονται δυο συνθήματα: «Σχολική απεργία για το κλίμα» και «Το COP24 απέτυχε».

Η Αλεξάντρια έκανε το ντεμπούτο της στον ακτιβισμό μετά από ένα ταξίδι της τον περασμένο Νοέμβριο, στο Ντέιβις της Καλιφόρνια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια βίωσαν την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της πολιτείας. Η πυρκαγιά, έκαψε πάνω από 153.000 στρέμματα, κατέστρεψε σχεδόν 19.000 κτίρια και κατοικίες και σκότωσε τουλάχιστον 86 άτομα. Η Βιλασενιόρ που πάσχει από άσθμα, αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι της και να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Μόλις επέστρεψα στη Νέα Υόρκη, ήμουν πραγματικά αναστατωμένη», είπε. Άρχισε αμέσως να κάνει έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και συνειδητοποίησε ότι η γενιά της θα φέρει το κύριο βάρος δεκαετιών παγκόσμιας αδράνειας.

@AlexandriaV2005 is telling us about the Youth Climate Movement: I have a vision for the future where human beings live in harmony with the earth 🌏🌎🌍 #YouthClimateMovement #ClimateStrike #MarchForScience pic.twitter.com/1d1XtfvKMv

— Briana Ruíz Christophers (@BriChristophers) May 4, 2019