Όλες τις ομιλίες της 16χρονης Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, συγκεντρωμένες σε ένα βιβλίο θα δημοσιεύσει τον επόμενο μήνα ο εκδοτικός οίκος Penguin, καθώς κι ένα εγχειρίδιο της ομάδας ακτιβιστών Extinction Rebellion. Το βιβλίο της Τούνμπεργκ θα κυκλοφορήσει στη Μ. Βρετανία στις 6 Ιουνίου 2019 και θα περιλαμβάνει 11 ομιλίες της.

Ο τίτλος του βιβλίου με τίτλο «Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να κάνει τη διαφορά» (No One Is Too Small to Make a Difference), προέρχεται από μια ομιλία της νεαρής ακτιβίστριας που έδωσε στη Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα – COP24, τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο εκδοτικός οίκος Penguin τη χαρακτήρισε ως «τη φωνή μιας γενιάς που αντιμετωπίζει την πλήρη δύναμη της κλιματικής καταστροφής. Ήσυχη, θυμωμένη και άφοβη, λεέι την αλήθεια στην εξουσία». Ο οίκος θα εκδώσει επίσης και το αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Σκηνές από την Καρδιά», που έχει γράψει από κοινού η μητέρα της, τραγουδίστρια της όπερας, η αδελφή της, ο πατέρας της και η ίδια η Γκρέτα. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του, θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

«Πρόκειται για την ιστορία της οικογένειας και πώς ήταν σε θέση να υποστηρίξει τη Γκρέτα», δήλωσε η εκδότρια του βιβλίου Κλόε Κάρενς. «Έχει ήδη εμπνεύσει εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο και είναι μόνο η αρχή. Καλεί για μια αλλαγή στο υψηλότερο επίπεδο – και επειδή το μήνυμά της είναι τόσο επείγον και τόσο σημαντικό, θέλουμε να το διαθέσουμε άμεσα σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες. Αυτό το μικρό βιβλίο θα τεκμηριώνει μια εξαιρετική, άνευ προηγουμένου στιγμή στην ιστορία μας και θα σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στον αγώνα για την κλιματική δικαιοσύνη: να ξυπνήσετε, να διαδώσετε το μήνυμα και να κάνετε τη διαφορά», δήλωσε η εκδότρια.

Δεν θα υπάρξει πρόλογος στο βιβλίο με τις ομιλίες. «Θέλουμε να διευκολύνουμε να ακουστεί η φωνή της, να μην παρέμβουμε ως εκδότες. Είναι ένα απίστευτο παιδί που μιλά στους ενήλικες. Αυτή είναι μια πρόσκληση να σηκωθούμε και να ενταχθούμε. Υπάρχει ελπίδα σε αυτές τις σελίδες, όχι απλώς ζόφος και καταστροφή».

Όταν ρωτήθηκε για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της παραγωγής ενός τυπωμένου βιβλίου, ο οίκος δεσμεύτηκε ότι θα εκτυπώσει όλα τα βιβλία της Τούνμπεργκ σε πιστοποιημένο χαρτί FSC, μία από τις πιο οικολογικές επιλογές.

ΠΗΓΗ: TheGuardian

