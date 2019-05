Ραγδαία βελτίωση των συνολικών επιχειρηματικών συνθηκών υπέδειξαν τον Απρίλιο οι ελληνικές εταιρείες του μεταποιητικού τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας του δείκτη PMI της IHS Markit.

Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) –ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας– έκλεισε στις 56,6 μονάδες τον Απρίλιο, τιμή υψηλότερη από τις 54,7 μονάδες του Μαρτίου. Η πρόσφατη τιμή του κύριου δείκτη υπέδειξε ραγδαία βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, η οποία ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2000.

Greece's manufacturing sector a bright spot in April – PMI hit the highest since Jun 2000, contrasting other areas of the € area. Demand was reportedly supportive of output growth. Confidence in the sector also strengthened. More: https://t.co/tchS3E5ZSX pic.twitter.com/oRFjiL613I

