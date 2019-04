Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας δήμου Αθηναίων κάνει γνωστό ότι η συναυλία The Voyage Jazz Group presents: Duke Εllington’s Sacred Jazz Concerts and Other Spirituals, το Σάββατο 20 Απριλίου στις 20:30 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Απαραίτητη η προμήθεια δελτίων εισόδου (2 δελτία/ άτομο), τα οποία θα διανέμονται στα ταμεία του θεάτρου την ημέρα της συναυλίας από 13:00 έως 17:00.

Το Voyage Jazz Group προτείνει ένα μουσικό πρόγραμμα με κορυφαίες θρησκευτικές συνθέσεις από τον κόσμο της Τζαζ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννηση του Duke Ellington μιας από τις μεγαλύτερες μορφές της Αφροαμερικάνικης μουσικής. Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από τα υπέροχα αλλά σπάνια παιγμένα Sacred Concerts του Duke Ellington, καθώς και επιλογές από παραδοσιακά spirituals.

Voyage Jazz Group

Μουσική Επιμέλεια, Ντράμς: Αλέξανδρος Χρηστιδης| Φωνή: Πηνελόπη Τζανετάκη| Πιάνο: Αλέξανδρος Ορφανός| Τρομπέτα: Δημήτρης Παπαδόπουλος| Σαξόφωνο: Φοίβος Μπόζας| Τρομπόνι: Δημήτρης Σταρίδας| Κοντραμπάσο: Γιώργος Ντάνης| Κλακέτες: Τζωρτζίνα Βαρδουλάκη| Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Αλειφέρης

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας: Ακαδημίας 59, 106 79 – Αθήνα. Τ. 210 3642540

