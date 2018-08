Η Χίλαρι Κλίντον και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα συνεργαστούν στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Ελέιν Βάις με τίτλο «The Woman’s Hour: The Great Fight To Win The Vote» (Η Ωρα της Γυναίκας: η Μεγάλη Μάχη για να κερδηθεί η ψήφος).

Το βιβλίο της Bάις, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο κι απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, επικεντρώνεται στις ακτιβίστριες για τα πολιτικά δικαιώματα και τις σουφραζέτες που αγωνίστηκαν για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών στις ΗΠΑ. Την παραγωγή θα αναλάβει η εταιρία του Σπίλμπεργκ, Amblin Entertainment.

«Αναφέρεται στις γυναίκες που αγωνίστηκαν για τη χειραφέτηση σχεδόν 100 χρόνια πριν. Είμαι ενθουσιασμένη που θα βοηθήσω να ειπωθούν οι ιστορίες τους», έγραψε η Χίλαρι Κλίντον στον επίσημό λογαριασμό της στο Twitter.

«Στην καρδιά της δημοκρατίας βρίσκεται η κάλπη και το αξέχαστο βιβλίο της Ελέιν Βάις μιλάει για την ιστορία των γυναικών που πρωτοστάτησαν οι οποίες – αντιμέτωπες με μεγάλη οικονομική, φυλετική και πολιτική αντιπολίτευση – αγωνίστηκαν και κέρδισαν το δικαίωμα των ψήφου των γυναικών στην Αμερική» ανέφερε σε δήλωσή της η Χίλαρι Κλίντον.

Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών θα συμμετάσχει στην εξεύρεση σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συντελεστών ενώ παράλληλα πρόκειται να εμφανιστεί στην επερχόμενη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του CBS, «Madame Secretary».

ΠΗΓΗ: TheGuardian

