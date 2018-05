Η μεγάλη περιοδεύουσα έκθεση εμπνευσμένη από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» θα ανοίξει τις πύλες της στο Παρίσι την 1η Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο «Game of Thrones: The Touring Exhibition» η οποία φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο Parc des Expositions de la Porte de Versailles της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε ένα χώρο 2.000 τ.μ., οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το μυθικό κόσμο της τηλεοπτικής σειράς, να δουν από κοντά πολλά από τα εμβληματικά κοστούμια, σκηνικά και αξεσουάρ, όπως την αίθουσα του θρόνου, τις πανοπλίες των πολεμιστών, το χρυσό χέρι του Jaime Lannister κι ένα γιγαντιαίο δράκο. Οι φαν της σειράς θα μπορούν να περιηγηθούν σε διάφορες σκηνές με ένα διαδραστικό τρόπο και να μπουν στο «πετσί» του αγαπημένου τους χαρακτήρα.

Για τους επισκέπτες που δεν γνωρίζουν τη σειρά, θα υπάρχει ένα εισαγωγικό βίντεο που θα συνοψίζει τη δράση των τελευταίων επτά σεζόν και την αναπαραγωγή του χάρτη του Westeros, την φανταστική ήπειρο, όπου εξελίσσεται η σειρά.

