Ένα μουσείο αφιερωμένο στη διεθνούς φήμης Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα, Yayoi Kusama, γνωστή στον κόσμο της σύγχρονης ζωγραφικής (και γλυπτικής) ως «η βασίλισσα των πουά», πρόκειται να ανοίξει στο Τόκιο, σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων.

Όπως επιβεβαιώνεται και από τους The New York Times, το μουσείο πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του την 1η Οκτωβρίου.

Στην πρώτη έκθεση, με τίτλο «Creation Is a Solitary Pursuit, Love Is What Brings You Closer to Art» (Η δημιουργία είναι μια μοναχική άσκηση, η αγάπη είναι που σας φέρνει πιο κοντά στην τέχνη), οι επισκέπτες του μουσείου θα μπορούν να θαυμάσουν τους μεγάλους πίνακες της 88χρονης Yayoi Kusama, σε μια σειρά έργων που φέρει τον τίτλο «My Eternal Soul» («Η Αιώνια Ψυχή μου» ).

Η ανακοίνωση για τη λειτουργία του μουσείου έρχεται μετά την ολοκλήρωση των δύο φετινών εκθέσεων της καλλιτέχνιδας στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Το μουσείο θα διευθύνεται από τον Tensei Tatebata, τον πρόεδρο του Tama Art University και διευθυντή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Saitama.

Κάθε χρόνο, στο μουσείο, θα φιλοξενούνται δύο εκθέσεις της Kusama. Σε έναν όροφο θα μπορεί κανείς να δει τα δημοφιλή «infinity rooms» και άλλες κατασκευές της καλλιτέχνιδας που, για το 2015, ανακηρύχθηκε η δημοφιλέστερη (σύγχρονη εικαστικός) στον κόσμο. Ο τελευταίος όροφος του μουσείου θα φιλοξενεί αίθουσα ανάγνωσης και αρχειακού υλικού.

Γεννημένη το 1929, η Kusama αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα από τα παιδικά της χρόνια λόγω της κακής σχέσης μεταξύ των γονιών της. Από μικρή άρχισε να ζωγραφίζει κουκκίδες και «δίχτυα» , ενώ υπέφερε από ψευδαισθήσεις.

Αφού μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1957 σε ηλικία 28 ετών, η Kusama ανακηρύχτηκε σε μια από τις εκπροσώπους της Ποπ κουλτούρας και της τέχνης του Μινιμαλισμού για την δεκαετία του 1960.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Japan Today / Observer.com / The New York Times

Φωτογραφίες: AP/ Itsuo Inouye