Έχοντας ολοκληρώσει την περιοδεία του με τον David Byrne, ο Benjamin Clementine έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στην Αθήνα, στις 25 Μαΐου στην Τεχνόπολη, συνοδευόμενος από πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le Liepvre στο τσέλο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Clementine θα παρουσιάσει τραγούδια μέσα από το βραβευμένο με Mercury Prize album του «At Least For Now» (2015) και το album «I Tell A Fly» (2017) τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, χαρίζοντας στον Clementine το επωνύμιο «μουσικός George Orwell της εποχής μας».

