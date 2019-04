Λίγες μόνο εβδομάδες πριν πεθάνει το 2016, ο Prince έκλεισε συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Random House για να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του. Αν και δεν κατάφερε να το τελειώσει ποτέ, ο εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, πως θα κυκλοφορήσει τα ημιτελή απομνημονεύματα του Αμερικανού τραγουδιστή με τίτλο «The Beautiful Ones», στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Το 2018, η εκδότρια Έστερ Νούμπεργκ είχε δηλώσει στο περιοδικό Vanity Fair ότι ο Prince της έδωσε περίπου 50 χειρόγραφες σελίδες, πριν πεθάνει στις 21 Απριλίου 2016 από ακούσια υπερβολική δόση του παυσίπονου Fentanyl. Το βιβλίο των 288 σελίδων θα περιλαμβάνει το ημιτελές χειρόγραφο του ποπ σταρ με φωτογραφίες από την προσωπική του συλλογή που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ, σελίδες από σημειωματάρια και στίχους.

The Prince Estate is thrilled to announce that on October 29, 2019, @RandomHouse will be publishing THE BEAUTIFUL ONES by Prince, the American artistic visionary—singer, songwriter, musician, producer, actor and filmmaker. Available for preorder now. https://t.co/gEqMEdYoEa pic.twitter.com/RJtK9fowH8

— Prince (@prince) April 22, 2019