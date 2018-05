Ο John Caronis είναι απόφοιτος Fine Arts από το Kent Institute of Art & Design, ιδρυτής του καλλιτεχνικού ρεύματος του Αναρχο-Πανκ Ιμπρεσιονισμού και δημιουργός της τεχνικής «Layered markers on canvas».

Έχει ζήσει και εργαστεί στο Λονδίνο για δέκα χρόνια. Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις, στην Sakai Gallery στο Holland Park του Λονδίνου το 2004 με τίτλο ‘WBDSM’ και το 2006 με τίτλο ‘Picture This’.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα έκανε ατομική έκθεση στην γκαλερί «Άγγελος» στο Θησείο με τίτλο ‘20th Century Troublemakers’ το 2008 και showcase σε συνεργασία με την Vogue, Fashion’s Night out, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Sotris στο Κολωνάκι το 2009 με τίτλο ‘Prime Ordeal’.

Έπειτα, έζησε για ένα χρονικό διάστημα στο Βερολίνο όπου συμμετείχε σε ομαδική έκθεση με τίτλο ‘Anger is an Energy’ το 2011 στην Kunsthaus Tacheles και κομμάτια του φιλοξενήθηκαν στην Bruder Kunsthalle στο Mitte.

Το καλοκαίρι του 2016 παρουσίασε μια retrospective της δουλειάς του από την τελευταία δεκαπενταετία στην Spyral Art Gallery στην χώρα της Μυκόνου με τίτλο ‘Illegal Memories’ και κατόπιν ένα vernissage στο Hoxton, το φθινόπωρο του 2016 με τίτλο ‘None of this is Mine’.

Η δουλειά του απεικονίζει ενήλικες εικόνες οργής, έκστασης, απόγνωσης και ηδονής κατασκευασμένες με απλά “ανήλικα” μέσα, όπως οι μαρκαδόροι, σε μια απόπειρα να εντάξει και να αποτυπώσει όσα απομεινάρια παιδικότητας έχουν απομείνει στην σημερινή, σκληρή και βίαιη γενική συνειδητότητα.