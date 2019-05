Μετά το βραβευμένο μιούζικαλ σπλάτερ «The Rains of Castamere | An Animated Choreography οf Departures«, όπου διασκεύασε και ερμήνευσε τον ποιητικό λόγο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν σε μουσική Ραμίν Τζαγουάντι, o Αρίσταρχος Παπαδανιήλ επιστρέφει δημιουργώντας μια σειρά από καρικατούρες των πρωταγωνιστών του «Game of Thrones» που διεκδικούν με τον τρόπο τους την εξουσία στον 8ο και τελευταίο κύκλο.

Αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο που απαθανάτισε τον Τζιμ Μόρισον ως «The Young Lion» ο φωτογράφος Τζόελ Μπρόντσκι για το εξώφυλλο του best of άλμπουμ των Doors, και με σύνθημα «GOT Rocks» οι καρικατούρες των Τίριον, Τζον Σνόου, Σέρσεϊ, Νταινέρυς, Σάνσα, Άρυα κ.ά. εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό υπό την υπόκρουση του The Rains of Castamere, με διάθεση ροκ αυτή τη φορά, όπως το μελοποίησε και ερμηνεύει ο Αρίσταρχος.

Δείτε το εδώ:

Όπως δήλωσε στο ert.gr ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ: «Φαίνεται πως αυτή η εμβληματική μπαλάντα, το The Rains of Castamere, σε στίχους Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και μουσική Ραμίν Τζαγουάντι έχει καρφωθεί στο μυαλό μου και έτσι αφότου την διασκεύασα σε ένα animated μιούζικαλ σπλάτερ, επανήλθα, ως γνήσιος φαν, επιχειρώντας μια νέα μελοποίηση των στίχων με παλμό στον ρυθμό και μια ερμηνεία, θα έλεγα, παλλόμενου εκκρεμούς. Μια ροκ ηχητική και ερμηνευτική διάθεση, την οποία φρόντισα να υποστηρίξουν με την οπτική τους αναφορά τα σκίτσα των πρωταγωνιστών του GOT».

«Αυτό που μου δίνει χαρά είναι ακούγοντας το τραγούδι και βλέποντας τα σκίτσα, να μπαίνεις στη διάθεση να αναφωνήσεις (και να συμφωνήσεις) «Yeah, GOT Rocks«!», μας λέει ο Αρίσταρχος, που εισπράττει την θετική ανταπόκριση του κόσμου σε Ελλάδα και εξωτερικό. «Ένα «Love it!!!» στο Instagram από τον επίσημο λογαριασμό του Δανού ηθοποιού Pilou Asbæk (Euron Greyjoy) κάτω από την εικόνα της καρικατούρας που του σχεδίασα, είναι αντιπροσωπευτικό του πώς με τα social media μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου στον άμεσα ενδιαφερόμενο, και ενίοτε να λάβεις και απάντηση. Σπουδαίο!»

Λίγα λόγια για τον δημιουργό

O Αρίσταρχος Παπαδανιήλ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ελληνική Πολιτική Γελοιογραφία. Η Σοβαρή Πλευρά Μιας «Αστείας» Τέχνης». Δημιουργός της σειράς φυλλοσκοπίων «Σινεμά Τσέπης» και του posterbook «Ένας Κομίστας στην TV» (Syllipsis). Συνδημιουργός, μαζί με τη συγγραφέα Σοφία Μαντουβάλου, της 1ης ελληνικής εκπαιδευτικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Ένα Γράμμα Μια Ιστορία» (Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Υπουργείο Παιδείας | ΕΡΤ1) για την ελληνική αλφάβητο και γλώσσα, που εξελίσσεται σε διαδραστικό περιβάλλον μάθησης (Medea Awards, Highly commended). Στιχουργός των τραγουδιών «Με την Καμπύλη της Γραμμής και την Αιχμή του Λόγου» και «Χρώμα Βάζω Μαρκαδόρου», που μελοποίησε ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής. Το πρώτο έγινε τραγούδι τίτλων της σειράς βιογραφικών ντοκιμαντέρ «Από το Μικρό στο Μεγάλο» (Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος | Βουλή Τηλεόραση) αφιερωμένη στη ζωή και το έργο σπουδαίων Ελλήνων γελοιογράφων. Συνεπιμελητής του βιβλίου «70 Χρόνια Δημιουργίας Ελληνικών Κινουμένων Σχεδίων» (ASIFA Hellas – Greekanimation.com). Συνιδρυτής του βραβευμένου δημιουργικού γραφείου Syllipsis και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων ASIFA Hellas. Η πιο πρόσφατη δημιουργία του είναι το οπτικοακουστικό επίγραμμα «Κ. Π. Καβάφης | Η Πόλις (Όπου Το Μάτι Μου Γυρίσω)», που συνυπογράφει με τον κινηματογραφιστή Παναγιώτη Κουντουρά (Βραβείο Κοινού, AthensAnimfest 2019).

Δείτε περισσότερες εικόνες εδώ.

Μοιράσου το άρθρο: