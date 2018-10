Στα πλαίσια του προγράμματος «Ημέρες Κινηματογράφου» και του αφιερώματος στον Αφρικανικό Κινηματογράφο, η Ομάδα Πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μαρόκου, προβάλλει το ντοκιμαντέρ “Marocco seen from the sky” του Yann Arthus-Bertrand.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας Μαντάς

Επιμέλεια και ανάλυση ταινιών: Καίτη Λεκάκου

H προβολή θα γίνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις 8μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Δροσιάς, Γρ. Λαμπράκη 19 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Marocco seen from the sky” του Yann Arthus-Bertrand.

«Το Μαρόκο από ψηλά» είναι μια πρόσκληση σε ταξίδι με ελικόπτερο στον χρόνο, την ιστορία και τα τοπία μιας χώρας που μας εκπλήσσει με τις ομορφιές της. Συντροφιά μας ο πρωτοπόρος και καταξιωμένος στην τέχνη της αεροφωτογραφίας Γάλλος φωτογράφος Yann Arthus-Bertrand, και αφηγητής ο γαλλομαροκινός δημοσιογράφος Ali Baddou.

Μαρόκο/ 2017/ 80’ ντοκιμαντέρ

