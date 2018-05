Το RareBooksParis παρουσιάζει στο Radio Athènes για πρώτη φορά διεθνώς έκθεση με επιλεγμένα περιοδικά, σπάνια και εξαντλημένα βιβλία μόδας, αρχιτεκτονικής, ντιζάιν, τέχνης, αλλά και πρωτότυπο υλικό από τα πρώιμα χρόνια του Maison Martin Margiela.

Στα τέλη του 2013, εμφανίστηκε ένα νέο feed στο Instagram, το RareBooksParis. Η πρώτη ανάρτηση ήταν μια εικόνα από ένα σπάνιο φωτογραφικό βιβλίο του Ολλανδού φωτογράφου και χορογράφου Hans van Manen. Οι μεταγενέστερες αναρτήσεις περιελάμβαναν ένα εκλεκτικό μείγμα έντυπου υλικού για την αρχιτεκτονική, τη μόδα και ντιζάιν εσωτερικών χώρων, βιβλία καλλιτεχνών, περιοδικά, και καταλόγους τέχνης.

Ξεκινώντας σαν προσωπικό έργο, το rarebooksparis είναι τώρα πλήρης απασχόληση για τον ιδιοκτήτη του. Το Instagram feed έχει πάνω από 41.000 οπαδούς και μια αυξανόμενη φήμη ως το μέρος to-go-to για εξαιρετικά φτιαγμένα, δυσεύρετα βιβλία και ephemera, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη μόδα. Η ταυτότητα του ιδιοκτήτη δεν είναι ένα τεράστιο μυστικό, αλλά ούτε ενδιαφέρεται να την δημοσιοποιήσει. Τρέχει το rarebooksparis από το διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 19.30 στο Radio Athènes (Πετράκη 15). Η έκθεση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «A Book Affair», θα είναι η πρώτη «δημόσια» παρουσίαση του Rare Books Paris διεθνώς και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιουνίου.

Συμπεριλαμβάνει πρώιμα τεύχη των περιοδικών Purple Magazine, Self Service Magazine, RE-Magazine, Contemporary Fashion, Made in USA Magazine, JOE’s Magazine, A Magazine και Ryuko Tshushin. Καταλόγους των φωτογράφων Corinne Day, Anders Edstrom, Mark Borthwick, Chikashi Suzuki, Ryan McGinley, Jim Goldberg, Paolo Roversi, David Sims, Craig McDean, Max Vadukul, Nick Knight, Albert Watson, Peter Lindbergh, Inez Van Lamsweerde και Vinoodh Matadin. Καταλόγους καλλιτεχνών όπως Vanessa Beecroft, Walter Pfeiffer, Cindy Sherman, Bernadette Corporation, Asger Carlsen και Man Ray. Ειδικές εκδόσεις πάνω σε σχεδιαστές μόδας όπως οι Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Prada, Raf Simmons, JW Anderson, Undercover, Susan Cianciolo and Martin Margiela, με μια σπάνια σειρά lookbooks του οίκου Margiela το 1990-2000.

Το Book Affair, που εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης» της διοργάνωσης «Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου« διαρκεί ως τις 30 Νοεμβρίου και διοργανώνεται από το Goethe Institut και το Radio Athènes Institute for the advancement of Contemporary Visual Culture, με την υποστήριξη του British Council, του Institut Français de Grèce και την ευγενική συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη προσωρινή βιβλιοθήκη – σκηνή, όπου Έλληνες και διεθνείς εκδότες, συγγραφείς, και καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους μέσω αναγνώσεων, ομιλιών, performance, συζητήσεων και μίνι-εκθέσεων με θεματολογία που εκτείνεται από τέχνη, θεωρία, αρχιτεκτονική και design μέχρι μόδα, λογοτεχνία και ψυχανάλυση. Τη διαμόρφωση των χώρων του Radio Athènes επιμελήθηκε ειδικά για το project ο αρχιτέκτονας Etienne Descloux.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης RareBooksParis:

Τετάρτη 16.00-20.00 & Σάββατο 13.00-17.00 και οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννόησης (Radio Athènes – Πετράκη 15)

