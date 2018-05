Σε ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδια της Boring Company, της εταιρείας που είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη του Hyperloop, του τραίνου του μέλλοντος που θα διανύει τεράστιες αποστάσεις σε λίγα λεπτά, θα απαντήσει σήμερα στο Los Anegeles ο δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής των SpaceX και Tesla Motors, Elon Musk.

Will be presenting & taking questions about The Boring Company plans for Los Angeles at 7pm on Thursday

Ο ίδιος δεν αποκλείεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το μελλοντικό συνδυαστικό σύστημα μεταφοράς που περιλαμβάνει το Hyperloop και το ενιαίο διαστημικό σκάφος BFR που αναπτύσσει η Space X με στόχο την μεταφορά ανθρώπων οπουδήποτε στη Γη σε λιγότερο από μια ώρα.

To Hyperloop θα αποτελείται από καμπίνες-κάψουλες και θα κινείται με μεγάλες ταχύτητες μέσα σε αγωγούς με κενό αέρος. To BFR θα αντικαταστήσει τους πρoωθητικούς επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους Falcon 9, Falcon Heavy και την κάψουλα Dragon.

Θεωρητικά, το Hyperloop θα μεταφέρει ανθρώπους και αντικείμενα στους χώρους εκτόξευσης του BFR που θα χρησιμοποιείται τόσο για διαστημικές αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στον Αρη και αλλού όσο και επιβατικές μεταφορές στη Γη. Η μεταφορά από την πόλη στο σημείο εκτόξευσης του BFR με το Hyperloop θα γίνεται σε λιγότερο απο 15 λεπτά σύμφωνα με τον Musk.

Boring Company Hyperloop will take you from city center under ground & ocean to spaceport in 10 to 15 mins https://t.co/VhpfhgdXSd

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2018