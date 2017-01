ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟ ΑΜΘ

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

ΤΟ ΑΜΘ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ!

Από τη συχνότητα 100.6 στο FΜ100, στις 17.00, και κάθε Τετάρτη το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Εθελοντικό Ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης σας κρατούν συντροφιά με τη Ραδιοφωνική εκπομπή «Απογευματινός καφές με το ΑΜΘ». Μια ραδιοφωνική περιήγηση – ενημέρωση που αφορά στην πολύπλευρη δράση του ΑΜΘ.

Θέμα εκπομπής: «Όρος Βέρμιο: μια αλλιώτικη αρχαιολογική περιήγηση» με την Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγο του ΑΜΘ.

Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Εθελοντικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης –

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Τρίτη 17 Ιανουαρίου

ΤΟ ΑΜΘ ΚΑΙ Η «ΤΕΧΝΗ»

Διάλεξη του Γιάννη Επαμεινώνδα (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας), με θέμα: «Διαβάζοντας παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης».

Συνδιοργάνωση: Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία «ΤΕΧΝΗ» – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

αίθουσα: Μ. Ανδρόνικος /ώρα: 20:00/είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου

«ΤΕΤΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τον κύκλο των επιστημονικών διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποσκοπεί στη γνωριμία του κοινού της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, νέες ανασκαφικές και διεπιστημονικές έρευνες και τα πορίσματά τους.

Διάλεξη της Δρ. Ανθής Μπάτζιου Ευσταθίου, Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, με θέμα:

«Μυκηναϊκός οικισμός στα Πευκάκια Βόλου: η ανασκαφική έρευνα και η διερεύνηση του ρόλου του σε σχέση με την Ιωλκό».

Συνδιοργάνωση: Σύνδεσμος Φίλων ΑΜΘ – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

αίθουσα: M. Ανδρόνικος /ώρα: 19:00/είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

TO HARVARD ΣΤΟ ΑΜΘ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, διοργανώνουν διάλεξη με θέμα: «Αποσύνθεση και Επανασύνθεση της Κοινωνίας στην Αρχαϊκή Ελληνική Ποίηση».

Τη διάλεξη θα δώσει ο Gregory Nagy, Καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας της Έδρας Francis Jones, Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Harvard και Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C) Πανεπιστήμιο Harvard.

Συνομιλητής του θα είναι ο Keith Stone, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης για τον Διδακτικό Σχεδιασμό, τις Εκδόσεις Έρευνας και τη Συγκριτική Μελέτη Αρχαίων Κειμένων, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C.) Πανεπιστήμιο Harvard.

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Harvard–Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

αίθουσα: Μ. Ανδρόνικος /ώρα: 19:00/είσοδος ελεύθερη

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ… ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς

Διάρκεια έκθεσης: 29 Ιανουαρίου 2016 – 31 Ιανουαρίου 2017

Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει, για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, έργα της «Συλλογής Ραιδεστού», που πριν από σχεδόν έναν αιώνα εμπλούτισαν τη μόνιμη συλλογή λίθινων αρχαιοτήτων του ΑΜΘ. Πρόκειται, ειδικότερα, για 37 λίθινα μνημεία (ανάγλυφα, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές), τα οποία συνιστούν μέρος της αρχαιολογικής συλλογής που είχε συγκροτήσει στα τέλη του 19ου αιώνα ο «Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» στη Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης.

Το 1922, μαζί με τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τον δρόμο της προσφυγιάς ακολούθησαν και οι αρχαιότητες της συλλογής, μέρος των οποίων παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 1922 στην τότε Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Από την ανασκαφή στην παρουσίαση

Διάρκεια έκθεσης: 14 Μαΐου 2016 – 31 Μαρτίου 2017

Φιλοξενούμενη φωτογραφική έκθεση η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Βόρειας Ελλάδος, με τη συμμετοχή των ΕΦΑ Πέλλας και Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας και εντάσσεται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογος με τίτλο «Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού στην κοινωνία».

Το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από το πλούσιο αρχείο των Εφορειών Πέλλας και Ανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, παρουσιάζει εντυπωσιακές εικόνες με κεντρικό θέμα την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αλλά και τη γεμάτη εκπλήξεις εργασία μέσα στα σπήλαια.

ΤΟ ΑΜΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

A Journey to the Land of Immortals Treasures of Ancient Greece | Kobe City Museum, Ιαπωνία

Διάρκεια έκθεσης: 23 Δεκεμβρίου 2016 – 2 Απριλίου 2017

Θεοί και Ήρωες των αρχαίων Ελλήνων, Κρατικό Ιστορικό Μουσείο Μόσχας

Διάρκεια έκθεσης: 15 Νοεμβρίου 2016 – 15 Φεβρουαρίου 2017