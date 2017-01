Πυροτεχνουργός τραυματίσθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε δέμα, έξω από βιβλιοπωλείο της Φλωρεντίας, το οποίο συνδέεται με ιταλική ακροδεξιά οργάνωση.

Ο πυροτεχνουργός έχει τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί του χέρι και υπάρχει κίνδυνος να χάσει μερικώς την όρασή του.

#Breaking confirmed one police officer injured in the explosion of a #bomb located in front of a library in #Florence #Italy. pic.twitter.com/aMAwXq6PSP

— Danilo Rizzi (@DaniloRizzi3) January 1, 2017