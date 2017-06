Ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια στο οποίο βουλευτές και γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έκαναν προπόνηση, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, έγινε γνωστό από τον αρχηγό της αστυνομίας της Αλεξάντριας.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκάλις.

Από το επεισόδιο έχουν τραυματιστεί πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε στο λογαριασμό της στο Twitter η αστυνομία της Αλεξάντρια.

APD Chief Michael Brown updated media. 5 transported to local hospitals, including suspect. We will not ID victims or suspect right now. pic.twitter.com/pPYlqEjACM — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

Νωρίτερα η αστυνομία είχε ενημερώσει ότι ο ύποπτος είχε συλληφθεί και δεν αποτελούσε απειλή.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

Σε ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «βαθιά λύπη» για «την τραγωδία».

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την τραγωδία. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας πηγαίνουν στα μέλη του Κογκρέσου, στις ομάδες τους, στην αστυνομία του Καπιτωλίου, στις πρώτες βοήθειες καθώς και σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Στιβ Σκάλις από τη Λουιζιάνα, ένας πραγματικός φίλος και πατριώτης, τραυματίστηκε σοβαρά όμως θα αναρρώσει πλήρως. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί του» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο, Ρόιτερς, ΑΠΕ-ΜΠΕ