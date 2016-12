Τη ρομαντική κομεντί «Έρωτας είναι…» (Love Is All You Need / Den skaldede frisør), συμπαραγωγής Δανίας-Σουηδίας-Ιταλίας-Γαλλίας-Γερμανίας 2012, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016, στις 22:00.

Υπόθεση: Μια Δανέζα κομμώτρια, η οποία έχει μόλις τελειώσει μια σειρά χημειοθεραπειών, ανακαλύπτει ότι ο άντρας της την απατά και φεύγει μόνη για το γάμο της κόρης της στην Ιταλία. Εκεί, γνωρίζει τον γοητευτικό πατέρα του μέλλοντα γαμπρού της, καθώς και μία απρόσμενη ευκαιρία για μία νέα ζωή.

Σκηνοθεσία: Σούζανε Μπίερ.

Σενάριο: Άντερς Τόμας Γιένσεν.

Φωτογραφία: Μόρτεν Σόμποργκ.

Μοντάζ: Περνίλε Μπεκ Κρίστενσεν, Μόρτεν Έγκχολμ.

Μουσική: Γιόχαν Σόντερκβιστ.

Παίζουν: Πιρς Μπρόσναν, Τρίνε Ντίρχολμ, Μόλι Μπλιξτ Έγκελιντ, Σεμπάστιαν Γιένσεν Πάπρικα Στιν, Κιμ Μπόντνια.

Ρομαντική κομεντί από τη βραβευμένη με ξενόγλωσσο Όσκαρ Σουζάνε Μπίερ («Ίσως, Αύριο!»). Η καλοκαιρινή χερσόνησος του Αμάλφι είναι μαγευτική και η Τρίνε Ντίρχολμ («η καλύτερη ηθοποιός που υπάρχει» κατά τον Άλεκ Μπάλντουιν) μια πραγματική αποκάλυψη.

Η ταινία έχει αποσπάσει, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου καλύτερης ευρωπαϊκής κωμικής ταινίας για το 2012.