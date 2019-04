Το μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ένας Ιταλός ροκ σταρ» (This is the story of an Italian rock star), παραγωγής Ιταλίας 2011, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε –Α’ τηλεοπτική μετάδοση– οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 01:00.

«Είμαστε αυτοί με τις αυταπάτες και με τα μεγάλα πάθη,είμαστε αυτοί που κοιτάζετε τώρα…»

Αυτή είναι η ιστορία της εξαιρετικής καριέρας του μουσικού Βάσκο Ρόσι (Vasco Rossi), όπως την είπε με δικά του λόγια του και με ένα πλούσιο, ανέκδοτο υλικό.

Είκοσι πέντε εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν στην 30ετή καριέρα του και είναι ακόμα στην κορυφή: η ιστορία του Βάσκο Ρόσι είναι μοναδική.

Στο πλήρες αυτό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Αλεσάντρο Πάρις και Σιμπίλια Ριγκέτι, ο Ρόσι μιλάει πρώτη φορά για τον εαυτό του, προσφέροντάς μας ένα οικείο πορτρέτο.

Μέσα από ταινίες Super 8, οικογενειακές φωτογραφίες, ερασιτεχνικά βίντεο VHS και παλιές ραδιοφωνικές εγγραφές, φτιάχνουμε την αυθεντική εικόνα του rocker από την Εμίλια της Ιταλίας.

Ο Βάσκο Ρόσι μάς συνοδεύει σε όλο το ταξίδι, από τη Ζόκα στην επαρχία της Mόντενα, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, χωρίς να παίρνει τον εαυτό του πολύ σοβαρά, ενώ τα λόγια του εκφράζουν μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη γενιά.

Οι φίλοι του και οι μουσικοί που τον συνοδεύουν πάντα, μας φτιάχνουν την ιστορία του, μια ιστορία που αποτελείται από μνήμες, νοσταλγία, εξέγερση, ελευθερία και πολύ ταλέντο, έτσι όπως γεννιούνται όλα τα τραγούδια του!

Σκηνοθεσία: Αλεσάντρο Πάρις, Σιμπίλια Ριγκέτι.

Μοιράσου το άρθρο: