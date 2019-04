Την Περιπέτεια δράσης «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο κόσμος δεν είναι αρκετός», συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 1999, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, την Κυριακή 28 Απριλίου 2019 και ώρα 22:00.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Άπτεντ.

Σενάριο: Νιλ Πούρβις, Ρόμπερτ Γουέιντ.

Παίζουν: Πιρς Μπρόσναν, Σοφί Μαρσό, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Ντενίζ Ρίτσαρντς, Ρόμπι Κολτρέιν, Τζούντι Ντενς.

Διάρκεια: 120΄

Υπόθεση: Όταν ο χαρισματικός Πράκτορας 007 αναλαμβάνει την προστασία της όμορφης κληρονόμου μιας αυτοκρατορίας πετρελαίου, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια συναρπαστική περιπέτεια, καθώς έρχεται αντιμέτωπος μ’ έναν από τους χειρότερους εχθρούς του, τον Ρενάρ, έναν αδίστακτο τρομοκράτη που δεν τον αγγίζει ο πόνος που προκαλεί, γι’ αυτό και είναι άτρωτος.

Συγκλονιστική ένταση, αγωνία που κόβει την ανάσα σε συνδυασμό με μια δόση γοητείας θα συναρπάσουν τον τηλεθεατή.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Ισπανία (Μπιλμπάο), στη Γαλλία, στο Λονδίνο, στη Σκοτία, στο Μπακού και στην Κωνσταντινούπολη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τις ανάγκες του σεναρίου, ο Τζέιμς Μποντ οδηγεί μια BMW Z8 λίγο πριν να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Με προϋπολογισμό 125 εκατομμυρίων δολαρίων, σημείωσε εισπρακτική επιτυχία με έσοδα που έφτασαν τα 362 εκατομμύρια δολάρια.

Όλο το φωτογραφικό υλικό του James Bond είναι: © 1962-2019 Danjaq LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. All rights reserved.

