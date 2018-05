Το βραβευμένο δράμα «Μετά το Μάη» (Apres Mai / Something in the Air), παραγωγής Γαλλίας 2012, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 23:50, στο πλαίσιο αφιερώματος στο Μάη του ’68.

Υπόθεση: Λίγο έξω από το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο 18χρονος Ζιλ, τελειόφοιτος μαθητής λυκείου, παρασύρεται από την πολιτική και δημιουργική αναταραχή της εποχής. Όπως και οι φίλοι του, ταλαντεύεται ανάμεσα στις ριζοσπαστικές πολιτικές δεσμεύσεις και στις προσωπικές του προσδοκίες.

Οι πράξεις τους θα τους φέρουν στην Ιταλία και αργότερα στο Λονδίνο, όπου μέσα από ερωτικές συναντήσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να κάνουν τις τελικές επιλογές τους για να βρουν τη θέση τους μέσα σ’ αυτούς τους ανήσυχους καιρούς.

Ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς παρουσιάζει τη συγκινητική όσο και τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης μιας παρέας νέων μέσα στο εκρηκτικό κλίμα μιας καθοριστικής εποχής, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά το προσωπικό με το πολιτικό, κάνοντας τις δικές του αναγωγές ανάμεσα στη γενιά που μεγάλωσε μέσα στον πολιτικό ριζοσπαστισμό και σε μια σημερινή που αναζητεί το δικό της δρόμο μέσα σε μια εξίσου θυελλώδη εποχή. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, η αίσθηση της ματαίωσης ήταν έντονη, ωστόσο η ένταση των νεανικών χρόνων και η επιθυμία για εμπειρίες υπερνικά τις όποιες απογοητεύσεις και οδηγεί τους ήρωες σ’ αυτό που τελικά προσδοκούν να γίνουν.

Η ταινία έχει αποσπάσει διάφορα βραβεία και διακρίσεις μεταξύ των οποίων:

Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας 2012.

Υποψηφιότητα για Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας 2012.

Βραβευμένο δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2012.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Ολιβιέ Ασαγιάς.

Παίζουν: Κλεμάν Μεταγιέ, Λόλα Κρετόν, Φελίξ Αρμάν, Κάρολ Κομπς, Ίντια Σαλβόρ Μενουέζ, Ουγκό Κονζελμάν, Μαρτέν Λουαζιγιόν, Αντρέ Μαρκόν.

Διάρκεια: 114΄

Μοιράσου το άρθρο: