Το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Άι Γουεϊγουέι: Πάντα Μαχητής» (Ai Weiwei: Never Sorry), συμπαραγωγής ΗΠΑ-Κίνας 2012, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν – σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση – οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 21:00, στο πλαίσιο της ζώνης «Doc on ΕΡΤ».

Το ντοκιμαντέρ-καταπέλτης ακολουθεί κατά πόδας τον Άι Γουεϊγουέι, τον μεγαλύτερο σύγχρονο Κινέζο καλλιτέχνη, στην πολυετή προσπάθειά του να ξεσκεπάσει τη βαρβαρότητα που κρύβεται κάτω από το δημοκρατικό πέπλο της κινεζικής εξουσίας.

Ο άνθρωπος, που είναι υπεύθυνος για το αρχιτεκτονικό θαύμα του Ολυμπιακού Σταδίου του Πεκίνου το 2008, γυρίζει την πλάτη στο ίδιο του το έργο, κατακεραυνώνοντας την υποκρισία των κινεζικών Αρχών και αναλαμβάνοντας ακτιβιστική δράση σ’ ένα εντελώς εχθρικό περιβάλλον.

Στα χρόνια που γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ, οι κυβερνητικές Αρχές έκλεισαν το blog του Άι, τον χτύπησαν, ισοπέδωσαν το νεόδμητο στούντιό του και τον κρατούσαν σε μυστική προφυλάκιση, ενώ το περιοδικό «Time» τον ονόμασε πρώτο επιλαχόντα για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2011.

Το ντοκιμαντέρ, που ακροβατεί στα όρια της Τέχνης και της πολιτικής, έχει αποσπάσει διάφορα βραβεία, καθώς και υποψηφιότητες -μεταξύ αυτών:

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Sundance 2012.

Υποψηφιότητα για βραβεία EMMY 2014.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Άλισον Κλέιμαν.

Διάρκεια: 91΄

