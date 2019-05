Το βιογραφικό δράμα με τίτλο «Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς», συμπαραγωγής Γερμανίας-Γαλλίας-Βελγίου 2017, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, το Σάββατο 4 Μαίου 2019 και ώρα 22:00.

Σκηνοθεσία: Ραούλ Πεκ.

Σενάριο: Πασκάλ Μπόνιτσερ, Ραούλ Πεκ.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κόλια Μπραντ.

Μοντάζ: Φρεντερίκ Μπρους.

Μουσική: Αλεξέι Εγκί.

Παίζουν: Αουγκούστ Ντιλ, Στέφαν Κόναρσκε, Βίκι Κριπς, Ολιβιέ Γκουρμέ, Χάνα Στιλ, Αλεξάντερ Σιρ, Χανς-Ούβε Μπάουερ.

Διάρκεια: 114΄

Υπόθεση: Ο 26χρονος Καρλ Μαρξ παίρνει το δρόμο της εξορίας με τη σύζυγό του, Τζένι. Στο Παρίσι του 1844, γνωρίζουν τον νεαρό Φρίντριχ Ένγκελς, γιο εργοστασιάρχη, που έχει μελετήσει και ζήσει από κοντά την εμφάνιση του προλεταριάτου στην Αγγλία. Ο κομψευόμενος Ένγκελς φέρνει στον Μαρξ το κομμάτι που του έλειπε για να σχηματίσει το όραμά του για τον κόσμο.

Μαζί, ενάντια στη λογοκρισία και τις αστυνομικές εφόδους, παρά τις εξεγέρσεις και τις πολιτικές αναταραχές, θα συμβάλλουν καταλυτικά στη γέννηση του εργατικού κινήματος, το οποίο μέχρι τότε ήταν αυτοσχέδιο και ανοργάνωτο. Το κίνημα αυτό θα εξελιχθεί στην πιο πλήρη θεωρητική και πολιτική μεταμόρφωση του κόσμου από την Αναγέννηση κι έπειτα – χάρη σε δύο ιδιοφυείς, θρασείς, νεαρούς άνδρες από καλές οικογένειες.

Θα δούμε το παράδοξο δύο διανοούμενων, που γεννήθηκαν σε πλούσια σπίτια, αλλά αφιέρωσαν τη ζωή και τη σκέψη τους στην απελευθέρωση του προλεταριάτου από τα ταξικά του δεσμά, την εξιστόρηση μιας φιλίας και τη γέννηση ιδεών, οι οποίες κατέληξαν να ανατρέψουν μοναρχίες και να εγκαταστήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων.

Μετά το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ «I Am not Your Negro», ο Ραούλ Πεκ επιστρέφει με μία ακόμη ταινία με αιχμηρή πολιτική σκέψη και εύστοχα σχόλια για το πώς είναι η κοινωνία σήμερα – εξετάζοντας πώς ήταν η κοινωνία το 1840, όταν γεννήθηκε μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές πολιτικές θεωρίες που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Είναι μια ιστορία που δεν θα παλιώσει ποτέ, όπως και το πάθος που κλείνει μέσα της.

