Την περιπέτεια δράσης με τίτλο «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Χρυσά Μάτια», συμπαραγωγής Η.Π.Α- Αγγλίας 1995, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 22:30.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ.

Σενάριο: Μάικλ Φρανς.

Παίζουν: Πιρς Μπρόσναν, Φάμκε Γιάνσεν, Ιζαμπέλα Σκορούπκο, Τζούντι Ντενς, Σον Μπιν, Τσέκι Καριό, Ρόμπι Κολτρέιν, Γκότφριντ Τζον, Άλαν Κάμινγκ, Ντέσμοντ Λιουέλιν.

Διάρκεια: 123΄

Υπόθεση: Ο Μποντ επιστρέφει με μια νέα και πιο εντυπωσιακή περιπέτεια, όπου κυριαρχούν απίστευτα κατορθώματα, εκπληκτικά τοπία, γοητευτικές κυρίες και εντυπωσιακά αυτοκίνητα.

To Σιδηρούν Παραπέτασμα έχει πέσει, δίνοντας τη θέση του σ’ έναν Καινούργιο Κόσμο. Τα πολιτικά παιχνίδια παραχωρούν τη θέση τους σε απίστευτες συνωμοσίες με σκοπό το κέρδος. Η μορφή του πολέμου μπορεί να έχει αλλάξει… αλλά οι πολεμιστές παραμένουν ίδιοι.

Στην ταινία «Επιχείρηση Χρυσά Μάτια», ο Πράκτορας 007 καλείται να αντιμετωπίσει τη μαύρη αγορά πυρηνικών όπλων, πίσω από την οποία κρύβεται η Μαφία. Οι νέοι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν. Οι παλιοί αντίπαλοι γίνονται τώρα οι καλύτεροι φίλοι… ενώ οι παλιοί σύμμαχοι μετατρέπονται σε άσπονδους εχθρούς.

Η 17η ταινία της σειράς βγαίνει το 1995, έξι χρόνια μετά την προηγούμενη. Το ρόλο του Μποντ αναλαμβάνει ο γοητευτικός Πιρς Μπρόσναν που ερμηνεύει το ρόλο με εξαιρετική άνεση.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Κάμπελ εισάγει νέα στοιχεία, περνώντας στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας. Είναι η πρώτη ταινία της σειράς που δεν έχει επιρροές από τα βιβλία του Ίαν Φλέμινγκ.

Ο τίτλος είναι ένα είδος φόρου τιμής στο δημιουργό του Μποντ, ο οποίος όταν υπηρετούσε στο Βρετανικό Ναυτικό είχε λάβει μέρος σε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Golden Eye».

Το τραγούδι των τίτλων έχουν γράψει οι Bono και The Edge των U2 και το ερμηνεύει τη Τίνα Τάρνερ.

Με προϋπολογισμό περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, μετά την πρεμιέρα της στο Λος Άντζελες, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία με έσοδα που ανέρχονταν στα 355 εκατομμύρια δολάρια.

H ταινία ήταν υποψήφια για 2 BAFTA, Καλύτερου Ήχου και Ειδικών Εφέ. Ο Ερίκ Σερά κέρδισε ένα βραβείο ΒΜΙ για το soundtrack. Η ταινία ήταν μεταξύ των υποψηφίων για την Καλύτερη Ταινία Δράσης και Ηθοποιού στα Βραβεία Saturn και για το Κινηματογραφικό Βραβείο Καλύτερης Μάχης του ΜΤV.

Όλο το φωτογραφικό υλικό του James Bond είναι: © 1962-2019 Danjaq LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. All rights reserved.

