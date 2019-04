Την περιπέτεια δράσης με τίτλο «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει», συμπαραγωγής Η.Π.Α- Αγγλίας 1997, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και ώρα 22:30.

Σκηνοθεσία: Ρότζερ Σπότισγουντ.

Σενάριο: Μπρους Φεϊρστάιν.

Παίζουν: Πιρς Μπρόσναν, Τζόναθαν Πράις, Τέρι Χάτσερ, Τζο Ντον Μπέικερ, Μισέλ Γιο, Τζούντι Ντενς, Σαμάνθα Μποντ, Ντέσμοντ Λιουέλιν, Γκοτζ Ότο, Ρίκι Τζέι, Βίνσεντ Σκιαβέλι, Χιου Μπόνεβιλ.

Διάρκεια: 110΄

Υπόθεση: Ο βαρόνος των ΜΜΕ Έλιοτ Κάρβερ διαθέτει μια συσκευή που του δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζει το σήμα των GPS. Καταφέρνει να αποπροσανατολίσει σκάφος του Βρετανικού Στόλου και να το οδηγήσει στα χωρικά ύδατα της Κίνας. Σκοπός του, να προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και να έχει την αποκλειστικότητα της τηλεοπτικής του κάλυψης παγκοσμίως. Ο Τζέιμς Μποντ έχει 48 ώρες να ερευνήσει την υπόθεση, πριν να είναι αργά.

Η δεύτερη ταινία με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μπρόσναν.

Το σενάριο του Μπρους Φεϊρστάιν είναι ευρηματικό -με κωμικά στοιχεία- και δεν βασίζεται σε έργο του Ίαν Φλέμινγκ. Πάντα με εντυπωσιακές σκηνές δράσης, κάνει χρήση πρωτότυπης τεχνολογίας, με κάποια τάση υπερβολής.

Με κόστος περίπου 110.000.000 δολάρια, σημείωσε εισπρακτική επιτυχία με τα έσοδα να φτάνουν στα 333.000.000 δολάρια.

Όλο το φωτογραφικό υλικό του James Bond είναι: © 1962-2019 Danjaq LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. All rights reserved.

Μοιράσου το άρθρο: