Την αστυνομική περιπέτεια «Η νύχτα μας ανήκει» (We Own the Night), παραγωγής ΗΠΑ 2007, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 22:00.

Υπόθεση: Αν και η οικογενειακή παράδοση επιβάλλει να ακολουθήσει καριέρα αστυνομικού, όπως ο πατέρας κι ο αδελφός του, ο Μπόμπι Γκριν είναι συνεργάτης ενός Ρώσου αρχιμαφιόζου και διευθυντής ενός νυχτερινού κέντρου. Όταν η αστυνομία ξεκινά πόλεμο ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών και τη μαφία, εκείνος πρέπει γρήγορα να διαλέξει στρατόπεδο.

Ο σκηνοθέτης της «Μικρής Οδησσού» επιμένει σε μια αστυνομική περιπέτεια που εστιάζει στα ψυχολογικά και ηθικά διλήμματα των χαρακτήρων της.

Η ταινία ήταν μεταξύ άλλων υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, 2007 και Βραβείο Σεζάρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 2008.

Αστυνομική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ 2007.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Τζέιμς Γκρέι.

Παίζουν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Εύα Μέντες, Χοακίν Φίνιξ, Άλεξ Βίντοφ.

Διάρκεια: 117΄

Μοιράσου το άρθρο: