Το εξαιρετικό δράμα «Η τυφλή ζαριά του Νταν Μαχόουνι» (Owning Mahowny), συμπαραγωγής Καναδά-Αγγλίας 2003, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 22:00.

Υπόθεση: Ο Νταν Μαχόουνι ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στην Καναδική Τράπεζα Εμπορίου. Στα 24 χρόνια του, ήταν υποδιευθυντής μεγάλου υποκαταστήματος της τράπεζας στην καρδιά της εμπορικής περιοχής του Τορόντο. Για τους συναδέλφους του ήταν ο σκληρά εργαζόμενος. Για τους πελάτες του, ήταν έξυπνος, αποφασιστικός και εξυπηρετικός. Στους φίλους του, ήταν ένας ήσυχος, αλλά ευχάριστος άνθρωπος που απολάμβανε να παρακολουθεί αθλητικά στην τηλεόραση.



Στην κοπέλα του, ήταν ντροπαλός αλλά αφοσιωμένος. Κανένας απ’ αυτούς δεν ήξερε την άλλη πλευρά του: τον εθισμό του στον τζόγο. Ο Νταν Μαχόουνι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ατομική τραπεζική απάτη στην ιστορία του Καναδά. Ο μανιακός αυτός τζογαδόρος καταχράστηκε 10 εκατομμύρια δολάρια από την τράπεζα στην οποία εργαζόταν, για να χορτάσει την εμμονή του με τα στοιχήματα. Η τύχη φαίνεται, όμως, να μην τον ακολουθεί μέχρι το τέλος…

Διακρίσεις: Chlotrudis Awards 2004 βραβείο Best Actor. Durban International Film Festival 2003 βραβείο Best Actor. Genie Awards 2004 υποψηφιότητες για Best Motion Picture, Best Performance by an Actor in a Leading Role, Best Screenplay, Adapted, Best Achievement in Music – Original Score. Vancouver Film Critics Circle 2004 βραβείο Best Actor – Canadian Film και δεύτερη δέση VFCC Award Best Film.

Δράμα, συμπαραγωγής Καναδά-Αγγλίας 2003. Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Κβιετνιόφσκι. Παίζουν: Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Μίνι Ντράιβερ, Τζον Χερτ, Ίαν Τρέισι, Μόρι Τσάικιν, Σόντζα Σμιτς. Διάρκεια: 104′

