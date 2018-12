Το εξαιρετικό δράμα-θρίλερ «Interruption», συμπαραγωγής Eλλάδας-Γαλλίας-Κροατίας 2015, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν -σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, στις 23:55.

Υπόθεση: Οι τελευταίοι θεατές παίρνουν τις θέσεις τους. Η παράσταση της «Ορέστειας» ξεκινάει. Ξαφνικά, τα φώτα σβήνουν και η σκηνή βυθίζεται στο σκοτάδι. Μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών, με όπλα στα χέρια, ανεβαίνουν στη σκηνή. Ζητάνε συγγνώμη για τη διακοπή και προσκαλούν όσους θεατές επιθυμούν να ανέβουν στη σκηνή μαζί τους. Η παράσταση συνεχίζεται κανονικά με μια μόνο διαφορά: η ζωή μιμείται την Τέχνη και όχι το αντίστροφο.

Η ταινία, η οποία έχει γυριστεί εξ’ ολοκλήρου στο θέατρο Παλλάς, είναι ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε ένα no man’s land, όπου δύσκολα μπορείς να διαχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, τη λογική από το παράλογο, τους ανθρώπους από τους ρόλους τους.

Η μοναδική εμπειρία θέασης και η πρωτοποριακή αισθητική της ταινίας έχουν επισημανθεί ιδιαίτερα από κριτικούς κινηματογράφου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατατάσσοντας την ταινία διεθνώς ως ένα «εξαιρετικό και εμπνευσμένο κινηματογραφικό ντεμπούτο, ταυτόχρονα αγωνιώδες και τολμηρό που σε ακολουθεί για πολύ μετά αφότου τα φώτα της αίθουσας ανάψουν», όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι ξένες κριτικές. Καταξιωμένοι σκηνοθέτες και συγγραφείς, όπως οι Ruben Ostlund, Δημήτρης Δημητριάδης, Εύα Στεφανή, Romain Gavras, έχουν ξεχωρίσει την ταινία και έχουν τοποθετηθεί γι’ αυτήν.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

«To “Interruption” είναι μια ταινία για μια κατάσταση ομηρίας, χωρίς οι ίδιοι οι όμηροι να το γνωρίζουν. Δεν υπάρχουν τρομοκράτες, αστυνομία, κοινή γνώμη που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα. Η μόνη ομηρία που υφίστανται οι θεατές είναι η γοητεία του ίδιου του θεάματος».

H ταινία είχε ήδη από τα πρώτα της βήματα βραβευτεί για το σενάριό της με το Βραβείο Ανάπτυξης του Γαλλικού Κέντρου Κινηματογράφου (CNC) στο Φόρουμ Συμπαραγωγών Cinelink, με το βραβείο παραγωγής του προγράμματος Framework του TorinoFilmLab αλλά και επιλεγεί στο περίφημο πρόγραμμα Αtelier-Cinefondation του Φεστιβάλ Καννών και στο 1ο European Gap Financing Coproduction Market του Φεστιβάλ Βενετίας.

Δράμα-θρίλερ, συμπαραγωγής Eλλάδας-Γαλλίας-Κροατίας 2015.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζώης.

Σενάριο: Γιώργος Ζώης με τη συνεργασία του Βασίλη Κυριακόπουλου.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης.

Κάμερα: Γιώργος Καρβέλας.

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης.

Μουσική: Sylvain Chauveau, Soundscapes + Drones: Novi_sad.

Σκηνικά: Σπύρος Λάσκαρης.

Κοστούμια: Zorana Meic, Εύα Γουλάκου.

Ήχος: Hrvoje Petek, Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Άρης Λουζιώτης, Hervé Buirette.

Συμπαραγωγοί: Θεοδώρα Βαλέντη-Πικρού, David Danesi, Victoria Sankina, Φίλιππος Μαρμούτας, Πάνος Παπαδόπουλος, Jean-Yves Rousseaux, Sylvain Fage.

Executive producer: Κωνσταντίνος Μωριάτης.

Παραγωγoί: Μαρία Δρανδάκη, Elie Meirovitz, Siniša Juričić.

Παραγωγή: Pan Entertainment, EZ Films, JDP in association with Nukleus Film, NOVA, Marni Films, Cinephase, Digital District, Post Faust Ltd, Prosenghisi Ltd, Squaredsquare Films, Homemade Films με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, Institut Français, HAVC, Torino Filmlab, CNC Award – Cinelink Sarajevo Film Festival, του ΝΕΟΝ και της Τράπεζας Πειραιώς.

Διάρκεια: 109΄

Παίζουν: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Effi Rabsilber, Αγγελική Μαργέτη, Αινείας Τσαμάτης, Αλέξανδρος Σωτηρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Χρήστος Στέργιογλου, Αρετή Σεϊνταρίδου, Βασίλης Ανδρέου, Δάφνη Ιωακειμίδου-Πατακιά, Έλενα Τοπαλίδου, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Λάμπρος Φιλίππου, Μαρία Καλλιμάνη, Μαρία Φιλίνη, Νατάσσα Μπρουζιώτη, Νίκος Φλέσσας, Παύλος Ιορδανόπουλος, Ρομάνα Λόμπατς, Σοφία Κόκκαλη, Σπύρος Σιδηράς, Χρήστος Καρτέρης, Χρήστος Σουγάρης.

