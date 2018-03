Το όγδοο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ κοινωνικού περιεχομένου «Χαμαιλέων» (The Chameleon), έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 22:00.

Σειρά ντοκιμαντέρ 10 ωριαίων επεισοδίων.

Υπόθεση: Ο Σεμπάστιαν είναι ένας άνθρωπος της περιπέτειας και ένας πραγματικός «χαμαιλέων»: όπου κι αν βρεθεί, προσαρμόζεται αμέσως. Ταξιδεύει στα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη και παρακολουθεί την καθημερινότητα των ανθρώπων. Τα ταξίδια του περιλαμβάνουν τις περιπέτειες των Λατινοαμερικάνων, που προσπαθούν να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη ζωή των φυλακισμένων στην Παλμασόλα της Βολιβίας, τους εργάτες στα ορυχεία χρυσού στις Φιλιππίνες και τους χρήστες ναρκωτικών στο Μπουένος Άιρες. Ο Σεμπάστιαν μιλάει μαζί τους χωρίς προκαταλήψεις και παρουσιάζει τα πορτραίτα των ανθρώπων που θεωρούνται απόκληροι.

Eπεισόδιο 8ο: Τα Πίτμπουλ του Αμαζονίου (Brazil: the Pitbulls of the Amazon). Ο ποταμός Αμαζόνιος είναι ένα φυσικό «εμπορικό μονοπάτι» της Βραζιλίας. Καθημερινά, εκατοντάδες έμποροι ταξιδεύουν ανάμεσα στη Μπελέμ και τη Μανάους, κουβαλώντας εμπόρευμα, αρκετό για να τραβήξουν το βλέμμα των πειρατών επάνω τους. Οι επιθέσεις αυξάνονται όλο και περισσότερο και, κάθε φορά, γίνονται όλο και πιο βίαιες. Ο Σεμπάστιαν θα περάσει δέκα ολόκληρες ημέρες με τους φύλακες- αστυνομικούς του ποταμού, που προστατεύουν με κάθε τρόπο την περιουσία των εμπόρων. Στα νερά του Αμαζονίου, από χωριό σε χωριό και βήμα βήμα, ο Σεμπάστιαν και τα «πίτμπουλ» κυνηγούν τους πειρατές μέσα στην καρδιά της ζούγκλας του πιο φημισμένου ποταμιού στον κόσμο.



Σκηνοθεσία: Sebastian Perez Pezzani, Cyril Thomas, Grégory Roudier, Gaël Mocaer

Παραγωγή: Capa Presse, 2016-2017

Μοιράσου το άρθρο: