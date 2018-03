Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, στις 10 το βράδυ, στη συχνότητα του Kosmos, η DJ Spery από την Αθήνα παρουσιάζει ένα πρωτότυπο mixset ειδικά για το «Kosmos Lab».



Ήχοι από πνευστά, ξέφρενοι ρυθμοί, τσιγγάνικες μελωδίες… Το σκηνικό αυτό, αποτελεί τρόπο ζωής για την DJ Spery που εδώ και χρόνια, έχει βάλει μπροστά το Balkanization Project: να διαδώσει τους βαλκανικούς ήχους από πόλη σε πόλη! Ξεκίνησε να παίζει πιάνο από 6 χρονών, για να καταλάβει στην πορεία ότι ο ήχος που την αντιπροσωπεύει είναι πιο δυνατός, τα πνευστά! Σε μια συναυλία του Goran Bregovic ανακάλυψε πόσο ξεσηκωτική είναι αυτή η μουσική και αρχίζει να συλλέγει δίσκους από τις καλύτερες μπάντες των Βαλκανίων, μέχρι που θέλησε να ντύσει με αυτούς τους ήχους τα κλαμπ της Ευρώπης.



Από τα after show parties των Cabaret Balkan και τα DJ sets στην Αθήνα, βρέθηκε στο Lido Club του Βερολίνου πλάι στον Robert Soko (Balkan Beats-Berlin), στο Alimentation Generale του Παρισιού με τον μουσικό παραγωγό DJ Click, και συνεργάστηκε με τον παραγωγό του συγκροτήματος !Deladap από την Βιέννη, Stani Vana. Το 2012 δημιούργησε το «Balkan Extravaganza Show», ένα μηνιαίο πάρτι στο οποίο προσκαλεί γνωστούς DJs της Βαλκανικής κυρίως μουσικής από όλο τον κόσμο, να μοιραστούν τα decks όπως ο DJ Click από την Γαλλία, ο DJ Gypsy Box από το Μεξικό, o DJ Kosta Kostov από τη Γερμανία/Βουλγαρία αλλά και ελληνικά συγκροτήματα, όπως οι Melios BalkanaMama! Έχει κυκλοφορήσει πολλά remixes και τον Οκτώβριο του 2016 έβγαλε το πρώτο της single «Muzika!». Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει και το πρώτο της άλμπουμ.

«Kosmos Lab»: Το ραδιοφωνικό μουσικό εργαστήριο του Kosmos, όπου Έλληνες παραγωγοί και DJ και μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής δημιουργούν mixtapesαποκλειστικά για το Kosmos.

Το «Kosmos Lab» ακούγεται κάθε Σάββατο στις 22:00 στους 93,6 και τους 107,0.

Συντονιστείτε και ακούστε τους Hugo Kant (Fr), Gramatik (Sl), Boogie Belgique (Be),DJ Click (Fr), DJ Kobayashi (UK), Poldoore (Be), Kosta Kostov (Ger-Bg), Thornato(NYC), The Captain (IT), Nym (USA), Nickodemus (NYC), Frenic (UK), Gabin Nogueira(FR), DJ Snatch (GR), Akkizbeatz (GR), Supersan (GR), Larry SKG (GR) και άλλους!

Info:

Κάθε Σάββατο, ώρα 22:00

Εκπομπή: «Kosmos Lab»

Live Streaming: webradio.ert.gr/kosmos

Facebook: https://www.facebook.com/kosmos936

