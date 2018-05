Την περιπέτεια κινούμενων σχεδίων «Τεν–Τεν: Ο Ναός του Ήλιου» (Tintin – Le Temple du Soleil / Tintin and the prisoners of the Sun), συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου 1969, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, το Σάββατο 26 Μαίου 2018 και ώρα 15:30.

Υπόθεση: Μία αποστολή στο Περού ολοκληρώνεται. Οι αρχαιολόγοι που συμμετείχαν επιστρέφουν στην Ευρώπη, φέρνοντας μαζί τους τη μούμια ενός πρίγκιπα των Ίνκας. Στη συνέχεια, ο ένας μετά τον άλλον, εξουδετερώνονται. Πρόκειται για σύμπτωση ή αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της φοβερής κατάρας του Ράσκα Αρκαπάκ;

Στη λύση του μυστηρίου μπορεί να οδηγήσει ο καθηγητής Τουρνεσόλ που, όμως, έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ερευνώντας την υπόθεση, ο Τεν-Τεν, ο Χάντοκ και οι δίδυμοι Ντιπόν φτάνουν στις Άνδεις, στο Ναό του Θεού Ήλιου.

Σκηνοθεσία: Eddie Lateste.

Σενάριο: Herge – Eddie Lateste.

Διάρκεια: 75΄

