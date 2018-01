Τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 23:00, η ΕΡΤ1 προβάλλει –σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση– το ένατο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της πολυβραβευμένης ερωτικής δραματικής σειράς μυστηρίου «The Affair», παραγωγής ΗΠΑ 2014 – 2016.

(Β΄ Κύκλος). Επεισόδιο 9ο. Η Άλισον αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό ταξίδι μόνη. Η Έλεν γίνεται αντικείμενο προσοχής και φλερτ από μία πηγή σέξι μεν, εξοργιστική δε! Ο Νόα έρχεται αντιμέτωπος με ένα φοβερό ξεκαθάρισμα. Μια σειρά από δυσκολίες ωθεί τον Κόουλ στα άκρα.

Στην πολυβραβευμένη αυτή σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν διάσημοι ηθοποιοί, όπως οι Ντόμινικ Γουέστ, Ρουθ Ουίλσον, Μάουρα Τίρνεϊ, Τζόσουα Τζάκσον, παρακολουθούμε τον συναισθηματικό αντίκτυπο μιας εξωσυζυγικής σχέσης ανάμεσα σε έναν καθηγητή -παντρεμένο με τέσσερα παιδιά- και μία σερβιτόρα που παλεύει να σταθεί στον γάμο και στη ζωή της μετά τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού της. Πώς βιώνουν τη σχέση τους οι δύο ήρωες και πώς ερμηνεύουν – ο καθένας με τη δική του ματιά – τα πράγματα;

Στην πορεία, η πλοκή στρέφεται και στους συζύγους τους, στον τρόπο που ζουν και αυτοί, από την πλευρά τους, την απιστία των συντρόφων τους, ενώ ο θάνατος του αδελφού του ήρωα και η αστυνομική έρευνα για αυτόν περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Η σειρά έχει μεταδοθεί από πολλά τηλεοπτικά δίκτυα σε όλον τον κόσμο σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και έχει αποσπάσει πληθώρα βραβείων και διακρίσεων.

Βραβεία:

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης δραματικής σειράς 2015

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά 2015 (Ρουθ Γουίλσον)

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία 2016 (Μάουρα Τίρνεϊ)

Βραβείο Satellite Καλύτερου Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά, 2015-2016 (Ντόμινικ Γουέστ)

Υποψηφιότητα για:

Χρυσή Σφαίρα Α΄ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρα, 2015 (Ντόμινικ Γουέστ)

Βραβείο Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, 2016 (Μάουρα Τίρνεϊ)

Βραβείο Satellite Καλύτερης δραματικής σειράς, 2015-2016

Βραβείο Satellite Καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, 2015- 2016 (Ρουθ Γουίλσον)

Βραβείο Satellite Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία 2016, (Μάουρα Τίρνεϊ)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2014-2016.

Παίζουν: Ντόμινικ Γουέστ (The Wire, 300, The Hour, Chicago), Ρουθ Ουίλσον (Luther, Locke, The Lone Ranger), Μάουρα Τίρνεϊ (ER, The Good Wife, Ruth & Erica), Τζόσουα Τζάκσον (Fringe, Dawson’s Creek, The Skulls), Τζούλια Γκολντάνι Τέλες (Slender Man, Bunheads)

Δημιουργοί της σειράς είναι η Χαγκάι Λέβι (In Treatment, In Therapy, The Accused) και η Σάρα Τριμ.

